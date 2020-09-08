antey1969 написав:Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".
Пока мы наблюдаем около пяти тысяч смертей от коронавируса ежедневно, эти люди могли бы быть спасены, если бы были провакцинированы. С другой стороны весов мы наблюдаем одного человека то ли с поносом, то ли с аллергией неизвестно от чего, что совпало с вакцинацией от коронавируса. Немного разные вещи на весах, имхо.
Сейчас при пробежке пристрастился слушать разные подкасты. Недавно прослушал - о том как перфекционизм губит мечты людей и не даёт им достичь нужных высот, обрекая в двадцатый раз перемеривать, что другие давно уже отрезали и убежали дальше по жизни.
freeze Стесняюсь спросить, как это относится к универсальной вакцине? О том, что вакцина нужна побыстрее, никто не спорит. Универсальную банально дольше создавать, ибо придется еще учитывать влияние лишних препаратов друг на друга.
МОСКВА (Рейтер) - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продаст 32 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" одной из ведущих фармкомпаний Мексики, сообщил в среду источник, близкий к сделке. Это второе для России соглашение об экспорте вакцины от COVID-19.
Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 миллионов доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Страна может увеличить объем поставок до 5 миллионов доз.