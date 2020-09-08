antey1969 написав:Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".
Пока мы наблюдаем около пяти тысяч смертей от коронавируса ежедневно, эти люди могли бы быть спасены, если бы были провакцинированы. С другой стороны весов мы наблюдаем одного человека то ли с поносом, то ли с аллергией неизвестно от чего, что совпало с вакцинацией от коронавируса. Немного разные вещи на весах, имхо.
Сейчас при пробежке пристрастился слушать разные подкасты. Недавно прослушал - о том как перфекционизм губит мечты людей и не даёт им достичь нужных высот, обрекая в двадцатый раз перемеривать, что другие давно уже отрезали и убежали дальше по жизни.
freeze Стесняюсь спросить, как это относится к универсальной вакцине? О том, что вакцина нужна побыстрее, никто не спорит. Универсальную банально дольше создавать, ибо придется еще учитывать влияние лишних препаратов друг на друга.
МОСКВА (Рейтер) - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продаст 32 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" одной из ведущих фармкомпаний Мексики, сообщил в среду источник, близкий к сделке. Это второе для России соглашение об экспорте вакцины от COVID-19.
Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 миллионов доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Страна может увеличить объем поставок до 5 миллионов доз.
Lion+ написав:----------- ЛАД ....... "Как страшно жить!" Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато. ----------- Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать. Тем более зная наши власти.
Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"?
То что описано выше, от чего страшно жить
Если о "пряниках" от чипирования, то ради бога. Если о запрете каких-то действий при отсутствии чипа, то это бред. Если об управлении поведением человека при помощи чипа, то это "теоретически возможно", но пока исключительно теоретически. Скорее даже фантастически. Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.