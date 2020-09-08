antey1969 написав:Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".
Пока мы наблюдаем около пяти тысяч смертей от коронавируса ежедневно, эти люди могли бы быть спасены, если бы были провакцинированы. С другой стороны весов мы наблюдаем одного человека то ли с поносом, то ли с аллергией неизвестно от чего, что совпало с вакцинацией от коронавируса. Немного разные вещи на весах, имхо.
Сейчас при пробежке пристрастился слушать разные подкасты. Недавно прослушал - о том как перфекционизм губит мечты людей и не даёт им достичь нужных высот, обрекая в двадцатый раз перемеривать, что другие давно уже отрезали и убежали дальше по жизни.
freeze Стесняюсь спросить, как это относится к универсальной вакцине? О том, что вакцина нужна побыстрее, никто не спорит. Универсальную банально дольше создавать, ибо придется еще учитывать влияние лишних препаратов друг на друга.
МОСКВА (Рейтер) - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продаст 32 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" одной из ведущих фармкомпаний Мексики, сообщил в среду источник, близкий к сделке. Это второе для России соглашение об экспорте вакцины от COVID-19.
Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 миллионов доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Страна может увеличить объем поставок до 5 миллионов доз.
Lion+ написав:----------- ЛАД ....... "Как страшно жить!" Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато. ----------- Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать. Тем более зная наши власти.
Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"?
То что описано выше, от чего страшно жить
Если о "пряниках" от чипирования, то ради бога. Если о запрете каких-то действий при отсутствии чипа, то это бред. Если об управлении поведением человека при помощи чипа, то это "теоретически возможно", но пока исключительно теоретически. Скорее даже фантастически. Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
Не знаю цифр, но подозреваю, что таких студентов крайне мало. Хотя, правда, в таком случае можно было сделать им тесты бесплатно.
Мне кажется, наши пенсы больше нуждаются в бесплатных тестах, чем не самая нищая молодежь. Но то такэ. Здесь стоит вопрос о нарушении конституционных прав. Если эпидемия так страшна, ей нельзя давать такую лазейку, Ляшкооо!!! санэпидстанция, ты где? Если нет - имеет место быть прямое нарушение Конституции Украины в вопросе права на свободное передвижение граждан. Надо либо трусы надеть, либо крестик снять
ЛАД написав:Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
А я взагалі не бачу проблеми чіпування.... Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла... Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..
ПС Мої заявки типу Від серцево/судинних гине на два-три порядки більше ніж від наслідків ковіду - тут сприймаються в штики А от заявка фріза - зупинка вакцинації яка врятує пару тисяч -зупинена бо не ясно як вона може вплинути на мільярди - тут приймається на ура Труси/Хрестик?
antey1969 написав:....... Вакцина от коронавируса еще недостаточно изучена насчет побочных эффектов даже сама по себе, а ее уже предлагают смешивать. Зачем, чтобы потом гадать, какая побочка вылезла и от чего? Не слишком ли рано? Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".
freeze слишком сильно, по, по-моему, уверовал в колоссальные успехи современной генетики и медицины и об этом принципе забывает. Точнее, считает, что современная наука может предусмотреть все побочки.
freeze Сегодня умирают 5000 из миллионов (десятков миллионов?) зараженных, а тут заболел на начальной стадии испытаний (!) вакцины (пока?) один человек из тысяч (десятков тысяч?) вакцинированных. Что будет при миллионах вакцинированных никто не знает. Тем более, что в вакцинировании нуждаются в первую очередь группы риска, к которым относятся пожилые и хроники. У них побочки могут проявляться чаще и сильнее.