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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1766176717681769> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Сер 09 вер, 2020 14:02 antey1969 написав: Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!". Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".



Пока мы наблюдаем около пяти тысяч смертей от коронавируса ежедневно, эти люди могли бы быть спасены, если бы были провакцинированы. С другой стороны весов мы наблюдаем одного человека то ли с поносом, то ли с аллергией неизвестно от чего, что совпало с вакцинацией от коронавируса. Немного разные вещи на весах, имхо.



Сейчас при пробежке пристрастился слушать разные подкасты. Недавно прослушал - о том как перфекционизм губит мечты людей и не даёт им достичь нужных высот, обрекая в двадцатый раз перемеривать, что другие давно уже отрезали и убежали дальше по жизни. Пока мы наблюдаем около пяти тысяч смертей от коронавируса ежедневно, эти люди могли бы быть спасены, если бы были провакцинированы. С другой стороны весов мы наблюдаем одного человека то ли с поносом, то ли с аллергией неизвестно от чего, что совпало с вакцинацией от коронавируса. Немного разные вещи на весах, имхо.Сейчас при пробежке пристрастился слушать разные подкасты. Недавно прослушал - о том как перфекционизм губит мечты людей и не даёт им достичь нужных высот, обрекая в двадцатый раз перемеривать, что другие давно уже отрезали и убежали дальше по жизни. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18321 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7120 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 14:13 freeze

Стесняюсь спросить, как это относится к универсальной вакцине?

О том, что вакцина нужна побыстрее, никто не спорит. Универсальную банально дольше создавать, ибо придется еще учитывать влияние лишних препаратов друг на друга. antey1969 1

Повідомлень: 9862 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1153 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 14:26 antey1969 написав: freeze написав: Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра. Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.

А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи

РФПИ продаст мексиканской фармкомпании 32 млн доз вакцины от коронавируса

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 09-131846/

МОСКВА (Рейтер) - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продаст 32 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" одной из ведущих фармкомпаний Мексики, сообщил в среду источник, близкий к сделке.

Это второе для России соглашение об экспорте вакцины от COVID-19.

Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 миллионов доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Страна может увеличить объем поставок до 5 миллионов доз. Волгарь Повідомлень: 7682 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:49 У Донецких природный иммунитет?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265826/

Интересно, у нас эпидемия или фарс?

Одним нельзя, другим можно. Похоже, у самокатчиков совсем крыша едет Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVIDИнтересно, у нас эпидемия или фарс?Одним нельзя, другим можно. Похоже, у самокатчиков совсем крыша едет antey1969 1

Повідомлень: 9862 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1153 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:50 Lion+ написав: ЛАД написав: Lion+ написав: -----------

ЛАД

.......

"Как страшно жить!"

Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.

-----------

Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.

Тем более зная наши власти. -----------......."Как страшно жить!"Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.-----------Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.Тем более зная наши власти.

Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"? Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"?

То что описано выше, от чего страшно жить То что описано выше, от чего страшно жить

Если о "пряниках" от чипирования, то ради бога.

Если о запрете каких-то действий при отсутствии чипа, то это бред.

Если об управлении поведением человека при помощи чипа, то это "теоретически возможно", но пока исключительно теоретически. Скорее даже фантастически.

Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов. Если о "пряниках" от чипирования, то ради бога.Если о запрете каких-то действий при отсутствии чипа, то это бред.Если об управлении поведением человека при помощи чипа, то это "теоретически возможно", но пока исключительно теоретически. Скорее даже фантастически.Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов. ЛАД 2 Повідомлень: 17160 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4534 раз. Подякували: 4214 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:59 antey1969 написав: Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265826/

Интересно, у нас эпидемия или фарс?

Одним нельзя, другим можно. Похоже, у самокатчиков совсем крыша едет Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVIDИнтересно, у нас эпидемия или фарс?Одним нельзя, другим можно. Похоже, у самокатчиков совсем крыша едет

Не знаю цифр, но подозреваю, что таких студентов крайне мало.

Хотя, правда, в таком случае можно было сделать им тесты бесплатно. Не знаю цифр, но подозреваю, что таких студентов крайне мало.Хотя, правда, в таком случае можно было сделать им тесты бесплатно. ЛАД 2 Повідомлень: 17160 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4534 раз. Подякували: 4214 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 16:09 ЛАД написав: antey1969 написав: Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265826/

Интересно, у нас эпидемия или фарс?

Одним нельзя, другим можно. Похоже, у самокатчиков совсем крыша едет Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVIDИнтересно, у нас эпидемия или фарс?Одним нельзя, другим можно. Похоже, у самокатчиков совсем крыша едет

Не знаю цифр, но подозреваю, что таких студентов крайне мало.

Хотя, правда, в таком случае можно было сделать им тесты бесплатно. Не знаю цифр, но подозреваю, что таких студентов крайне мало.Хотя, правда, в таком случае можно было сделать им тесты бесплатно.

Мне кажется, наши пенсы больше нуждаются в бесплатных тестах, чем не самая нищая молодежь. Но то такэ.

Здесь стоит вопрос о нарушении конституционных прав. Если эпидемия так страшна, ей нельзя давать такую лазейку, Ляшкооо!!! санэпидстанция, ты где?

Если нет - имеет место быть прямое нарушение Конституции Украины в вопросе права на свободное передвижение граждан.

Надо либо трусы надеть, либо крестик снять Мне кажется, наши пенсы больше нуждаются в бесплатных тестах, чем не самая нищая молодежь. Но то такэ.Здесь стоит вопрос о нарушении конституционных прав. Если эпидемия так страшна, ей нельзя давать такую лазейку, Ляшкооо!!! санэпидстанция, ты где?Если нет - имеет место быть прямое нарушение Конституции Украины в вопросе права на свободное передвижение граждан.Надо либо трусы надеть, либо крестик снять antey1969 1

Повідомлень: 9862 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1153 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 16:09 antey1969 написав: Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265826/

Интересно, у нас эпидемия или фарс?

Одним нельзя, другим можно. Похоже, у самокатчиков совсем крыша едет Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVIDОдним нельзя, другим можно. Похоже, у самокатчиков совсем крыша едет

адекватные люди по всему миру уже давно говорят, что данная эпидемия не столько медицинская, сколько политическая... адекватные люди по всему миру уже давно говорят, что данная эпидемия не столько медицинская, сколько политическая... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4824 З нами з: 06.08.08 Подякував: 252 раз. Подякували: 760 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 16:14 ЛАД написав: Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов. Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов. А я взагалі не бачу проблеми чіпування....

Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані

Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла...

Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу

А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..



ПС

Мої заявки типу

Від серцево/судинних гине на два-три порядки більше ніж від наслідків ковіду - тут сприймаються в штики

А от заявка фріза - зупинка вакцинації яка врятує пару тисяч -зупинена бо не ясно як вона може вплинути на мільярди - тут приймається на ура

Труси/Хрестик? А я взагалі не бачу проблеми чіпування....Ми всі в тій чи іншій мірі-чіпованіСоц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла...Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачуА раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..ПСМої заявки типуВід серцево/судинних гине на два-три порядки більше ніж від наслідків ковіду - тут сприймаються в штикиА от заявка фріза - зупинка вакцинації яка врятує пару тисяч -зупинена бо не ясно як вона може вплинути на мільярди - тут приймається на ураТруси/Хрестик? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23379 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2393 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 16:14 antey1969 написав: .......

Вакцина от коронавируса еще недостаточно изучена насчет побочных эффектов даже сама по себе, а ее уже предлагают смешивать. Зачем, чтобы потом гадать, какая побочка вылезла и от чего? Не слишком ли рано?

Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!". .......Вакцина от коронавируса еще недостаточно изучена насчет побочных эффектов даже сама по себе, а ее уже предлагают смешивать. Зачем, чтобы потом гадать, какая побочка вылезла и от чего? Не слишком ли рано?Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".

freeze слишком сильно, по, по-моему, уверовал в колоссальные успехи современной генетики и медицины и об этом принципе забывает. Точнее, считает, что современная наука может предусмотреть все побочки.



freeze

Сегодня умирают 5000 из миллионов (десятков миллионов?) зараженных, а тут заболел на начальной стадии испытаний (!) вакцины (пока?) один человек из тысяч (десятков тысяч?) вакцинированных. Что будет при миллионах вакцинированных никто не знает.

Тем более, что в вакцинировании нуждаются в первую очередь группы риска, к которым относятся пожилые и хроники. У них побочки могут проявляться чаще и сильнее. слишком сильно, по, по-моему, уверовал в колоссальные успехи современной генетики и медицины и об этом принципе забывает. Точнее, считает, что современная наука может предусмотреть все побочки.Сегодня умирают 5000 из миллионов (десятков миллионов?) зараженных, а тут заболел на начальной стадии испытаний (!) вакцины (пока?) один человек из тысяч (десятков тысяч?) вакцинированных. Что будет при миллионах вакцинированных никто не знает.Тем более, что в вакцинировании нуждаются в первую очередь группы риска, к которым относятся пожилые и хроники. У них побочки могут проявляться чаще и сильнее. ЛАД 2 Повідомлень: 17160 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4534 раз. Подякували: 4214 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1766176717681769> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7221 1644463

ЛОБ Сер 09 вер, 2020 15:44