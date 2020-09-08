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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1766176717681769

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:12

  antey1969 написав:.... Ляшкооо!!! санэпидстанция, ты где?
Если нет - имеет место быть прямое нарушение Конституции Украины в вопросе права на свободное передвижение граждан.
Надо либо трусы надеть, либо крестик снять


Ляшко був напочатку вересня був замічений в Умані
https://wz.lviv.ua/news/419544-lyashko- ... ut-khasidi
може загуляв

До речі по ящику, годинку тому якийсь серемудрий політічеській іксперд у відповідь ан інформацію про те що хворі з підозрою (які можуть виявитися не коронавірусними) чекають своїх ПЛР тестів понад тиждень в спільній палаті, розпинався що бути цього не може таке у нас було в квітні, а не зараз.
Востаннє редагувалось stargazer в Сер 09 вер, 2020 17:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:16

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
А я взагалі не бачу проблеми чіпування....
Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані
Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла...
Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу
А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..

Люди думают, что они хоть для кого-то важны, кроме самих себя.
Как только уберут из оборота наличку, люди сами побегут чипироваться, чтоб иметь возможность завести счёт в банке и купить пожрат
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