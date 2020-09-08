antey1969 написав:.... Ляшкооо!!! санэпидстанция, ты где? Если нет - имеет место быть прямое нарушение Конституции Украины в вопросе права на свободное передвижение граждан. Надо либо трусы надеть, либо крестик снять
До речі по ящику, годинку тому якийсь серемудрий політічеській іксперд у відповідь ан інформацію про те що хворі з підозрою (які можуть виявитися не коронавірусними) чекають своїх ПЛР тестів понад тиждень в спільній палаті, розпинався що бути цього не може таке у нас було в квітні, а не зараз.
Востаннє редагувалось stargazer в Сер 09 вер, 2020 17:18, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
А я взагалі не бачу проблеми чіпування.... Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла... Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..
Люди думают, что они хоть для кого-то важны, кроме самих себя. Как только уберут из оборота наличку, люди сами побегут чипироваться, чтоб иметь возможность завести счёт в банке и купить пожрат