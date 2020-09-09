ЛАД написав:Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
А я взагалі не бачу проблеми чіпування.... Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла... Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..
Люди думают, что они хоть для кого-то важны, кроме самих себя. Как только уберут из оборота наличку, люди сами побегут чипироваться, чтоб иметь возможность завести счёт в банке и купить пожрат
...обнаружили, что если в клетках дыхательных путей присутствует риновирусы, то вирус гриппа отсутствует. Эти выводы были справедливы даже для месяцев, в которые вирусы гриппа и обычной простуды проявляют одинаковую активность. ...обнаружили, что вирус гриппа не может инфицировать ткани, в которых уже являются риновирусы. ...Ученые подчеркнули, что на данный момент неизвестно, влияет ли сезонная активность вирусов, вызывающих обычные ОРВИ, на вероятность заражения SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Чтобы установить это, нужны дополнительные исследования, которые уже начались.