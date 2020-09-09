ЛАД написав:Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
А я взагалі не бачу проблеми чіпування.... Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла... Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..
Люди думают, что они хоть для кого-то важны, кроме самих себя. Как только уберут из оборота наличку, люди сами побегут чипироваться, чтоб иметь возможность завести счёт в банке и купить пожрат
...обнаружили, что если в клетках дыхательных путей присутствует риновирусы, то вирус гриппа отсутствует. Эти выводы были справедливы даже для месяцев, в которые вирусы гриппа и обычной простуды проявляют одинаковую активность. ...обнаружили, что вирус гриппа не может инфицировать ткани, в которых уже являются риновирусы. ...Ученые подчеркнули, что на данный момент неизвестно, влияет ли сезонная активность вирусов, вызывающих обычные ОРВИ, на вероятность заражения SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Чтобы установить это, нужны дополнительные исследования, которые уже начались.
ЛАД написав:По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
"Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными" если у каждого будет свой кольт , каждый 10 раз подумает - " варто чи ні " и тогда да, мне хватит только предупреждения от власти - не ходи сегодня туда там много неадекватов пусть они сами себя перестреляют
antey1969 написав:Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом. Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ... Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем" Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига
так оно уже давно так как вы описали больныцы давно по такому принципу в г Львов ну скорые чуть получше но в среднем так же
vladislavlvov написав:Вкладчик1234 во Львове не так.. 95 процентов в автобусе в масках закрытых с носом и 5 процентов с закрытым ртом.. дошло наконец вчера видел как возле Метро2 в 40 автобусе чуть деваху не отметелили пенсионеры и сочуствующие ибо она нагло сказала при автобусе что маска не помогает.. надела через минуту споров..
мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.
beee написав:Здесь может кто-нибудь, объяснить, как вы понимаете чипирование? Например, как в чипе будет работать передатчик связи и какого он размера? Или где у чипа батарейка?
блин хватит просто RTF метки без которой куда либо пройти что либо сделать не дадут
change_pm написав: лікуєшся в онлайні...
вот это реально бесит ! у ребенка кашель ! врач отказывается принимать и приходить на дом ! Они что е..сь ? кашель бывает из за 10-ка причин , а не только этого ковида , если у ребенка коклюш дифтерия или мало ли что еще бывает ? семейный врачь - " проветривайте много пейте воды и оставайтесь дома "
ЛАД написав:И как контролировать? Невакцинированных обязать на груди и спине нашить 6-конечную звезду? Бред.
да легко , требовать справку , а при отсутствии запретить передвижение общественным транспортом , входить в общественные заведения и т.д. , а зачем справку то ? чем влох вариант вшить данные в RTF метку и если там не зашито " вакцинирован" то не пускать через турникет .
Востаннє редагувалось yama в Чет 10 вер, 2020 00:47, всього редагувалось 2 разів.