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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1766176717681769

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:16

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
А я взагалі не бачу проблеми чіпування....
Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані
Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла...
Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу
А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..

Люди думают, что они хоть для кого-то важны, кроме самих себя.
Как только уберут из оборота наличку, люди сами побегут чипироваться, чтоб иметь возможность завести счёт в банке и купить пожрат
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:43

...обнаружили, что если в клетках дыхательных путей присутствует риновирусы, то вирус гриппа отсутствует. Эти выводы были справедливы даже для месяцев, в которые вирусы гриппа и обычной простуды проявляют одинаковую активность.
...обнаружили, что вирус гриппа не может инфицировать ткани, в которых уже являются риновирусы.
...Ученые подчеркнули, что на данный момент неизвестно, влияет ли сезонная активность вирусов, вызывающих обычные ОРВИ, на вероятность заражения SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Чтобы установить это, нужны дополнительные исследования, которые уже начались. :mrgreen:

https://kurs.com.ua/novost/211644-prostuda-zashishaet-ot-grippa-novoe-issledovanie
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:24

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:26

  ЛАД написав:По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)

"Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными" :wink: если у каждого будет свой кольт ,
каждый 10 раз подумает - " варто чи ні "
и тогда да, мне хватит только предупреждения от власти - не ходи сегодня туда там много неадекватов пусть они сами себя перестреляют :oops:

  antey1969 написав:Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.
Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ...
Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем"
Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига

так оно уже давно так как вы описали больныцы давно по такому принципу в г Львов ну скорые чуть получше но в среднем так же

  vladislavlvov написав:Вкладчик1234
во Львове не так.. 95 процентов в автобусе в масках закрытых с носом и 5 процентов с закрытым ртом.. дошло наконец
вчера видел как возле Метро2 в 40 автобусе чуть деваху не отметелили пенсионеры и сочуствующие ибо она нагло сказала при автобусе что маска не помогает..
надела через минуту споров..

мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски :oops: жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.
  beee написав:Здесь может кто-нибудь, объяснить, как вы понимаете чипирование? Например, как в чипе будет работать передатчик связи и какого он размера? Или где у чипа батарейка?

блин хватит просто RTF метки без которой куда либо пройти что либо сделать не дадут

  change_pm написав: лікуєшся в онлайні...

вот это реально бесит ! у ребенка кашель ! врач отказывается принимать и приходить на дом ! Они что е..сь ? кашель бывает из за 10-ка причин , а не только этого ковида , если у ребенка коклюш дифтерия или мало ли что еще бывает ? семейный врачь - " проветривайте много пейте воды и оставайтесь дома "

  ЛАД написав:И как контролировать?
Невакцинированных обязать на груди и спине нашить 6-конечную звезду?
Бред.

да легко , требовать справку , а при отсутствии запретить передвижение общественным транспортом , входить в общественные заведения и т.д. , а зачем справку то ? чем влох вариант вшить данные в RTF метку и если там не зашито " вакцинирован" то не пускать через турникет .
Востаннє редагувалось yama в Чет 10 вер, 2020 00:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:40

  greenozon написав:

если представители власти не будут нести наказания за нарушения закона, то наша страна никогда не будет жить хорошо... :(
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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