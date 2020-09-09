ЛАД написав:Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
А я взагалі не бачу проблеми чіпування.... Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла... Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..
Люди думают, что они хоть для кого-то важны, кроме самих себя. Как только уберут из оборота наличку, люди сами побегут чипироваться, чтоб иметь возможность завести счёт в банке и купить пожрат
...обнаружили, что если в клетках дыхательных путей присутствует риновирусы, то вирус гриппа отсутствует. Эти выводы были справедливы даже для месяцев, в которые вирусы гриппа и обычной простуды проявляют одинаковую активность. ...обнаружили, что вирус гриппа не может инфицировать ткани, в которых уже являются риновирусы. ...Ученые подчеркнули, что на данный момент неизвестно, влияет ли сезонная активность вирусов, вызывающих обычные ОРВИ, на вероятность заражения SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Чтобы установить это, нужны дополнительные исследования, которые уже начались.
ЛАД написав:По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
"Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными" если у каждого будет свой кольт , каждый 10 раз подумает - " варто чи ні " и тогда да, мне хватит только предупреждения от власти - не ходи сегодня туда там много неадекватов пусть они сами себя перестреляют
antey1969 написав:Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом. Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ... Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем" Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига
так оно уже давно так как вы описали больныцы давно по такому принципу в г Львов ну скорые чуть получше но в среднем так же
vladislavlvov написав:Вкладчик1234 во Львове не так.. 95 процентов в автобусе в масках закрытых с носом и 5 процентов с закрытым ртом.. дошло наконец вчера видел как возле Метро2 в 40 автобусе чуть деваху не отметелили пенсионеры и сочуствующие ибо она нагло сказала при автобусе что маска не помогает.. надела через минуту споров..
мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.
beee написав:Здесь может кто-нибудь, объяснить, как вы понимаете чипирование? Например, как в чипе будет работать передатчик связи и какого он размера? Или где у чипа батарейка?
блин хватит просто RTF метки без которой куда либо пройти что либо сделать не дадут
change_pm написав: лікуєшся в онлайні...
вот это реально бесит ! у ребенка кашель ! врач отказывается принимать и приходить на дом ! Они что е..сь ? кашель бывает из за 10-ка причин , а не только этого ковида , если у ребенка коклюш дифтерия или мало ли что еще бывает ? семейный врачь - " проветривайте много пейте воды и оставайтесь дома "
ЛАД написав:И как контролировать? Невакцинированных обязать на груди и спине нашить 6-конечную звезду? Бред.
да легко , требовать справку , а при отсутствии запретить передвижение общественным транспортом , входить в общественные заведения и т.д. , а зачем справку то ? чем влох вариант вшить данные в RTF метку и если там не зашито " вакцинирован" то не пускать через турникет .
Востаннє редагувалось yama в Чет 10 вер, 2020 00:47, всього редагувалось 2 разів.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Бразилии Эдуардо Пазуэльо (Eduardo Pazuello) заявил, что начиная с января 2021 года в Бразилии будет развернута программа массовой вакцинации от COVID-19. Губернатор штата Сан-Паулу в Бразилии заявил, что клинические испытания 3-й фазы потенциальной вакцины от COVID-19, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech Ltd, показали многообещающие результаты, и она может стать доступной бразильцам уже в декабре. Губернатор Жоао Дория (João Doria) добавил, что в рамках второй фазы испытаний потенциальной вакцины был показан иммунный ответ у 98% пожилых людей. В настоящее время около 9000 бразильских добровольцев принимают участие в испытаниях инактивированной вакцины Sinovac, проводимые Институтом Бутантана в Сан-Паулу и ещё 11 центрах, включая столицу Бразилии.
По данным иммунобиологического центра Федерального университета Сан-Паулу, который проводит клинические исследования, испытания вакцины AstraZeneca на 5000 добровольцах в Бразилии значительно продвинулись вперед и не вызвали никаких проблем у участников.
yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.
Lion+ написав:От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это. Не слышно об этом из каждого утюга.
При чём тут туберкулёз к коронавирусу. Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой.
Почему тему туберкулеза так не разгоняюи в Сми, ведь проблема не менее опасна?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
yama написав:вот это реально бесит ! у ребенка кашель ! врач отказывается принимать и приходить на дом ! Они что е..сь ? кашель бывает из за 10-ка причин , а не только этого ковида , если у ребенка коклюш дифтерия или мало ли что еще бывает ? семейный врачь - " проветривайте много пейте воды и оставайтесь дома "
Ну хз, у меня ребёнок на днях заболел, тем более сейчас погода резко меняется. Всё как полагается, температура до 38, сопли кашель. На второй день вызвал из частной клиники педиатра. Приехала без всяких отговорок, из защиты только маска. Послушала, дала стандартные рекомендации... правда сказала, что ковид не исключаем.
ПС Через день и я заболел. Вроде обычный вирусняк. В общем сейчас начало осени и малышня начнёт повально простывать, но отказывать в осмотре из за того, что педиатр зашуган ковидом редкостный бред.
ППС Кстати, вроде на каждого ковидника больница получает деньги, естественно есть некие средние суточные показатели количества больных в больнице, и если оно начнёт снижаться, то с ним снизятся и поступления. Это так, размышления в слух
ЛАД написав:Кроме того, не вижу никакой связи чипирования и вакцинирования. Эта связь только в головах ковидиотов.
А я взагалі не бачу проблеми чіпування.... Ми всі в тій чи іншій мірі-чіповані Соц/мережі+мобілка+інтендифікаційний+гугл який привязує смартфон до ємейла... Тому як сьогоднішній підвид чіпізації буде відрізнятись від теоретично можливого підшкірного...я якось не бачу А раз відсутня різниця - значит і страхи надумані..
Люди думают, что они хоть для кого-то важны, кроме самих себя. Как только уберут из оборота наличку, люди сами побегут чипироваться, чтоб иметь возможность завести счёт в банке и купить пожрат
Бартер/обмен никто не сможет отменить
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: