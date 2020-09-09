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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1767176817691770

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:07

  Lion+ написав:
  freeze написав:
  Lion+ написав:От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.
Не слышно об этом из каждого утюга.


При чём тут туберкулёз к коронавирусу.
Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой.


Почему тему туберкулеза так не разгоняюи в Сми, ведь проблема не менее опасна?


Вам же уже объясняли, что проблема туберкулёза лежит в другой плоскости. Сделайте себе прививку БЦЖ и своим детям и забудьте о том туберкулёзе. Кто этого не сделал, сам сделал свой выбор, добровольно. Никто не может запретить человеку заболеть, самоубийство и тд.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:09

  _Mykola_ написав:Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.
Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ. :lol:
https://twitter.com/i/status/1243164759391752192

За последнее время это лучшие антикаратинные меры которые я видел.

Пояс
Не знаю у кого как, но в моём окружении только у одного человека была положительная пцрка. Делали её после того как у одного человека в офисе были подтверждённые подозрения на ковид. Изоляция на неделю и второй тест отрицательный. До сих пор не знает болел он или нет
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:12

  _Mykola_ написав:
  yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски :oops: жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.

Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.
Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ. :lol:
https://twitter.com/i/status/1243164759391752192


Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:25

  Lion+ написав:
  _Mykola_ написав:
  yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски :oops: жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.

Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.
Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ. :lol:
https://twitter.com/i/status/1243164759391752192


Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?


Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ?
В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Чет 10 вер, 2020 10:13
ЛОБ

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