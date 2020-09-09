Lion+ написав:От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это. Не слышно об этом из каждого утюга.
При чём тут туберкулёз к коронавирусу. Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой.
Почему тему туберкулеза так не разгоняюи в Сми, ведь проблема не менее опасна?
Вам же уже объясняли, что проблема туберкулёза лежит в другой плоскости. Сделайте себе прививку БЦЖ и своим детям и забудьте о том туберкулёзе. Кто этого не сделал, сам сделал свой выбор, добровольно. Никто не может запретить человеку заболеть, самоубийство и тд.
За последнее время это лучшие антикаратинные меры которые я видел.
Пояс Не знаю у кого как, но в моём окружении только у одного человека была положительная пцрка. Делали её после того как у одного человека в офисе были подтверждённые подозрения на ковид. Изоляция на неделю и второй тест отрицательный. До сих пор не знает болел он или нет
yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.
yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.
Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?
Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ? В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски.