Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1767176817691770 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Чет 10 вер, 2020 10:07 Lion+ написав: freeze написав: Lion+ написав: От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.

Не слышно об этом из каждого утюга. От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.Не слышно об этом из каждого утюга.



При чём тут туберкулёз к коронавирусу.

Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой. При чём тут туберкулёз к коронавирусу.Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой.



Почему тему туберкулеза так не разгоняюи в Сми, ведь проблема не менее опасна? Почему тему туберкулеза так не разгоняюи в Сми, ведь проблема не менее опасна?



Вам же уже объясняли, что проблема туберкулёза лежит в другой плоскости. Сделайте себе прививку БЦЖ и своим детям и забудьте о том туберкулёзе. Кто этого не сделал, сам сделал свой выбор, добровольно. Никто не может запретить человеку заболеть, самоубийство и тд. Вам же уже объясняли, что проблема туберкулёза лежит в другой плоскости. Сделайте себе прививку БЦЖ и своим детям и забудьте о том туберкулёзе. Кто этого не сделал, сам сделал свой выбор, добровольно. Никто не может запретить человеку заболеть, самоубийство и тд. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18328 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7120 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 10:09 _Mykola_ написав: Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.

Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.

https://twitter.com/i/status/1243164759391752192 Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.

За последнее время это лучшие антикаратинные меры которые я видел.



Пояс

Не знаю у кого как, но в моём окружении только у одного человека была положительная пцрка. Делали её после того как у одного человека в офисе были подтверждённые подозрения на ковид. Изоляция на неделю и второй тест отрицательный. До сих пор не знает болел он или нет За последнее время это лучшие антикаратинные меры которые я видел.ПоясНе знаю у кого как, но в моём окружении только у одного человека была положительная пцрка. Делали её после того как у одного человека в офисе были подтверждённые подозрения на ковид. Изоляция на неделю и второй тест отрицательный. До сих пор не знает болел он или нет hume Повідомлень: 6695 З нами з: 27.12.12 Подякував: 675 раз. Подякували: 1091 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 10:12 _Mykola_ написав: yama написав: мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально. мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маскижив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.

Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.

Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.

https://twitter.com/i/status/1243164759391752192 Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.



Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.? За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1893 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 279 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 10:25 Lion+ написав: _Mykola_ написав: yama написав: мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально. мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маскижив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.

Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.

Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.

https://twitter.com/i/status/1243164759391752192 Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.



Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?



Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ?

В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски. Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ?В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18328 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7120 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1767176817691770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Модератор і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7222 1645001

ЛОБ Чет 10 вер, 2020 10:13