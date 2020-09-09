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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1767176817691770 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Чет 10 вер, 2020 10:25 Lion+ написав: _Mykola_ написав: yama написав: мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально. мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маскижив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.

Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.

Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.

https://twitter.com/i/status/1243164759391752192 Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.



Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?



Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ?

В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски. Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ?В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18334 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4409 раз. Подякували: 7124 раз. Профіль 22 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 11:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире Брифінг Максима Степанова за 10 вересня:





На сьогодні показник летальності COVID-19 в Україні складає 2,1%.



Більше 90% смертей від COVID-19 припадає на осіб старше 50 років.



79,7% померлих мали супутні захворювання. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18334 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4409 раз. Подякували: 7124 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 11:50

...в частности, в этот перечень предлагается включить системы водородоснабжения , вакцины против гриппа и проведения вакцинации лиц, принадлежащих к группе риска заболеваемости COVID-19.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1890583-kabmin-rozshiriv-perelik-tovariv-dlya-protidiyi-covid-19-yaki-zvilnyayutsya-vid-opodatkuvannya

Кто знает, зачем применяются системы водородоснабжения? Дополнительно освобождаются от НДСКто знает, зачем применяются системы водородоснабжения? ЛАД 2 Повідомлень: 17163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4534 раз. Подякували: 4215 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24 жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4828 З нами з: 06.08.08 Подякував: 253 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 12:27 yama написав: .......

ЛАД написав: И как контролировать?

Невакцинированных обязать на груди и спине нашить 6-конечную звезду?

Бред. И как контролировать?Невакцинированных обязать на груди и спине нашить 6-конечную звезду?Бред.

да легко , требовать справку , а при отсутствии запретить передвижение общественным транспортом , входить в общественные заведения и т.д. , а зачем справку то ? чем влох вариант вшить данные в RTF метку и если там не зашито " вакцинирован" то не пускать через турникет . .......да легко , требовать справку , а при отсутствии запретить передвижение общественным транспортом , входить в общественные заведения и т.д. , а зачем справку то ? чем влох вариант вшить данные в RTF метку и если там не зашито " вакцинирован" то не пускать через турникет .

Вообще-то, change_pm писал о таком простом запрете (

-заборонити знаходитись в компанії більше, ніж 3є людей, які не є родиною.

Вот не пойму, зачем Вы нагнетаете страсти?

У нас пока что не могут заставить вакцинироваться старыми, давно известными и испытанными вакцинами. В частности, БЦЖ, которая очень неплохо защищает от туберкулёза, о котором так беспокоится Lion+.

То, о чем Вы пишете, реально при количестве вакцинированных хотя бы процентов 70 (а лучше выше), иначе невакцинированные снесут все турникеты вместе с охранниками и полицией. Но при 70+% вакцинированных уже можно и не заставлять вакцинироваться остальных. Этого будет уже достаточно, чтобы остановить эпидемию.

К тому же, у нас далеко не везде стоят турникеты, на которые можно было бы установить считывание меток, и в обозримом будущем стоять не будут.



Lion+



Бартер/обмен никто не сможет отменить

Я с интересом посмотрю, что Вы предложите на бартер в магазине, покупая, к примеру, хлеб, или на базаре, покупая хотя бы арбуз.

Натуральный обмен не очень работал уже пару тысяч лет назад. Иначе люди не придумали бы деньги.



Меня тут во многом обвиняли, но, простите, тяжело читать бред. Вообще-то,писал о таком простом запрете ( viewtopic.php?p=5053580#p5053580 ):Вот не пойму, зачем Вы нагнетаете страсти?У нас пока что не могут заставить вакцинироваться старыми, давно известными и испытанными вакцинами. В частности, БЦЖ, которая очень неплохо защищает от туберкулёза, о котором так беспокоитсяТо, о чем Вы пишете, реально при количестве вакцинированных хотя бы процентов 70 (а лучше выше), иначе невакцинированные снесут все турникеты вместе с охранниками и полицией. Но при 70+% вакцинированных уже можно и не заставлять вакцинироваться остальных. Этого будет уже достаточно, чтобы остановить эпидемию.К тому же, у нас далеко не везде стоят турникеты, на которые можно было бы установить считывание меток, и в обозримом будущем стоять не будут.Я с интересом посмотрю, что Вы предложите на бартер в магазине, покупая, к примеру, хлеб, или на базаре, покупая хотя бы арбуз.Натуральный обмен не очень работал уже пару тысяч лет назад. Иначе люди не придумали бы деньги.Меня тут во многом обвиняли, но, простите, тяжело читать бред. ЛАД 2 Повідомлень: 17163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4534 раз. Подякували: 4215 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1767176817691770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7222 1645090

ЛОБ Чет 10 вер, 2020 10:13