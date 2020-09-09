yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.
Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?
Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ? В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски.
ЛАД написав:И как контролировать? Невакцинированных обязать на груди и спине нашить 6-конечную звезду? Бред.
да легко , требовать справку , а при отсутствии запретить передвижение общественным транспортом , входить в общественные заведения и т.д. , а зачем справку то ? чем влох вариант вшить данные в RTF метку и если там не зашито " вакцинирован" то не пускать через турникет .
-заборонити знаходитись в компанії більше, ніж 3є людей, які не є родиною.
Вот не пойму, зачем Вы нагнетаете страсти? У нас пока что не могут заставить вакцинироваться старыми, давно известными и испытанными вакцинами. В частности, БЦЖ, которая очень неплохо защищает от туберкулёза, о котором так беспокоится Lion+. То, о чем Вы пишете, реально при количестве вакцинированных хотя бы процентов 70 (а лучше выше), иначе невакцинированные снесут все турникеты вместе с охранниками и полицией. Но при 70+% вакцинированных уже можно и не заставлять вакцинироваться остальных. Этого будет уже достаточно, чтобы остановить эпидемию. К тому же, у нас далеко не везде стоят турникеты, на которые можно было бы установить считывание меток, и в обозримом будущем стоять не будут.
Lion+
Бартер/обмен никто не сможет отменить
Я с интересом посмотрю, что Вы предложите на бартер в магазине, покупая, к примеру, хлеб, или на базаре, покупая хотя бы арбуз. Натуральный обмен не очень работал уже пару тысяч лет назад. Иначе люди не придумали бы деньги.
Меня тут во многом обвиняли, но, простите, тяжело читать бред.