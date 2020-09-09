RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1767176817691770

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:25

  Lion+ написав:
  _Mykola_ написав:
  yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски :oops: жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.

Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.
Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ. :lol:
https://twitter.com/i/status/1243164759391752192


Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?


Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ?
В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18334
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4409 раз.
Подякували: 7124 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Брифінг Максима Степанова за 10 вересня:


На сьогодні показник летальності COVID-19 в Україні складає 2,1%.

Більше 90% смертей від COVID-19 припадає на осіб старше 50 років.

79,7% померлих мали супутні захворювання.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18334
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4409 раз.
Подякували: 7124 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:50

Дополнительно освобождаются от НДС
...в частности, в этот перечень предлагается включить системы водородоснабжения, вакцины против гриппа и проведения вакцинации лиц, принадлежащих к группе риска заболеваемости COVID-19.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1890583-kabmin-rozshiriv-perelik-tovariv-dlya-protidiyi-covid-19-yaki-zvilnyayutsya-vid-opodatkuvannya
Кто знает, зачем применяются системы водородоснабжения?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17163
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4534 раз.
Подякували: 4215 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4828
З нами з: 06.08.08
Подякував: 253 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:27

  yama написав:.......
  ЛАД написав:И как контролировать?
Невакцинированных обязать на груди и спине нашить 6-конечную звезду?
Бред.

да легко , требовать справку , а при отсутствии запретить передвижение общественным транспортом , входить в общественные заведения и т.д. , а зачем справку то ? чем влох вариант вшить данные в RTF метку и если там не зашито " вакцинирован" то не пускать через турникет .

Вообще-то, change_pm писал о таком простом запрете (viewtopic.php?p=5053580#p5053580):
-заборонити знаходитись в компанії більше, ніж 3є людей, які не є родиною.

Вот не пойму, зачем Вы нагнетаете страсти?
У нас пока что не могут заставить вакцинироваться старыми, давно известными и испытанными вакцинами. В частности, БЦЖ, которая очень неплохо защищает от туберкулёза, о котором так беспокоится Lion+.
То, о чем Вы пишете, реально при количестве вакцинированных хотя бы процентов 70 (а лучше выше), иначе невакцинированные снесут все турникеты вместе с охранниками и полицией. Но при 70+% вакцинированных уже можно и не заставлять вакцинироваться остальных. Этого будет уже достаточно, чтобы остановить эпидемию.
К тому же, у нас далеко не везде стоят турникеты, на которые можно было бы установить считывание меток, и в обозримом будущем стоять не будут.

Lion+

Бартер/обмен никто не сможет отменить

Я с интересом посмотрю, что Вы предложите на бартер в магазине, покупая, к примеру, хлеб, или на базаре, покупая хотя бы арбуз. :)
Натуральный обмен не очень работал уже пару тысяч лет назад. Иначе люди не придумали бы деньги.

Меня тут во многом обвиняли, но, простите, тяжело читать бред.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17163
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4534 раз.
Подякували: 4215 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1767176817691770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне, Тракторист і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7222 1645090
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 10:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (749)
10.09.2020 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.