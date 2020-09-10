yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.
Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?
Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ? В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски.
ЛАД написав:И как контролировать? Невакцинированных обязать на груди и спине нашить 6-конечную звезду? Бред.
да легко , требовать справку , а при отсутствии запретить передвижение общественным транспортом , входить в общественные заведения и т.д. , а зачем справку то ? чем влох вариант вшить данные в RTF метку и если там не зашито " вакцинирован" то не пускать через турникет .
-заборонити знаходитись в компанії більше, ніж 3є людей, які не є родиною.
Вот не пойму, зачем Вы нагнетаете страсти? У нас пока что не могут заставить вакцинироваться старыми, давно известными и испытанными вакцинами. В частности, БЦЖ, которая очень неплохо защищает от туберкулёза, о котором так беспокоится Lion+. То, о чем Вы пишете, реально при количестве вакцинированных хотя бы процентов 70 (а лучше выше), иначе невакцинированные снесут все турникеты вместе с охранниками и полицией. Но при 70+% вакцинированных уже можно и не заставлять вакцинироваться остальных. Этого будет уже достаточно, чтобы остановить эпидемию. К тому же, у нас далеко не везде стоят турникеты, на которые можно было бы установить считывание меток, и в обозримом будущем стоять не будут.
Lion+
Бартер/обмен никто не сможет отменить
Я с интересом посмотрю, что Вы предложите на бартер в магазине, покупая, к примеру, хлеб, или на базаре, покупая хотя бы арбуз. Натуральный обмен не очень работал уже пару тысяч лет назад. Иначе люди не придумали бы деньги.
Меня тут во многом обвиняли, но, простите, тяжело читать бред.
freeze написав:Брифінг Максима Степанова за 10 вересня: На сьогодні показник летальності COVID-19 в Україні складає 2,1%. Більше 90% смертей від COVID-19 припадає на осіб старше 50 років. 79,7% померлих мали супутні захворювання.
Вот эти "супутні захворювання" меня сильно смущают. Если приходится попадать в стационар (или отдыхать в санатории), в выписке из истории болезни мне обязательно пишут "ишемическая болезнь сердца", "атеросклероз" и "гипертония какой-то там степени". Нет у меня ни первого, ни второго, ни третьего, блин!!! Но глядя на возраст, пишут от балды. Померяйте хоть давление!!! не меряют от слова вообще. А то, на что жалуюсь при опросе (аритмия ввиду слабости синуса), - не пишут Когда-то даже написали "диабет", но я категорически потребовал, чтобы это вранье убрали.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Lion+ написав: Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?
Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ? В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски.
А маски которые носят неделями безопасны? Защита обычных масок очень сомнительна и если маски не менять каждые 2 часа , то от них вреда больше чем пользы из-за накапливаемых на ней микроорганизмов и бактерий.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Lion+ написав: Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?
Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ? В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски.
А маски которые носят неделями безопасны? Защита обычных масок очень сомнительна и если маски не менять каждые 2 часа , то от них вреда больше чем пользы из-за накапливаемых на ней микроорганизмов и бактерий.
Ну да, вместо того, чтобы вирусы оказались прямо в лёгких, они оказались на маске и это приносит больше вреда, логика.
freeze написав: Вопрос- не упоротые власти сильно выполняют свои обязательства по дезинфекции госучреждений, общественных мест, общественного транспорта, супермаркетов и т.д.?
Откуда предлагаете взять огромные средства на полоскание улиц, общественных мест и бизнес-центров ? Увеличить налоги ? Кстати предполагаете, что химикаты, используемые для этого безвредны ? В конце концов не трите грязными руками глаза и не ковыряйтесь в носу и в зубах, это гораздо легче сделать, чем спрятаться в транспорте от кашляющего ковидиота без маски.
Ну да, вместо того, чтобы вирусы оказались прямо в лёгких, они оказались на маске и это приносит больше вреда, логика.
Так люди неделями ходят и дышат ими. Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря. При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: