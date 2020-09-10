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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1768176917701771

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:49

О дезинфекции, которую некоторым очень хочется проводить повсеместно.
Обычно используются химические дезинфицирующие средства, например, формальдегид или гипохлорит натрия, растворы органических веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами: хлоргексидин, четвертичные аммонийные соединения (ЧАСы), надуксусная кислота, полигуанидины (ПГМГ-ГХ).

(Из статьи "Дезинфекция" в Вики.
Что-то не уверен, что дышать парами формальдегида очень полезно для здоровья. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 вер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54

"Я сейчас исключаю возможность нового локдауну в нашей стране", - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

По его словам, сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делают быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, большинство не имеют даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации было 66 пациентов против 4068 на весеннем пике пандемии.
.....Смертность в Азии и Европе сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба "испанки" столетней давности или чумы в средневековой Европе.

Тем не менее
В Турции обязали носить маски даже на пляже. "Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т.д.) по всей стране (кроме домов)" , - говорится в постановлении правительства.

https://kurs.com.ua/novost/211855-evropa-uchitsja-zhit-s-virusom
ЛАД
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Повідомлень: 17166
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4534 раз.
Подякували: 4215 раз.
 
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