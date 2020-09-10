О дезинфекции, которую некоторым очень хочется проводить повсеместно.
Обычно используются химические дезинфицирующие средства, например, формальдегид или гипохлорит натрия, растворы органических веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами: хлоргексидин, четвертичные аммонийные соединения (ЧАСы), надуксусная кислота, полигуанидины (ПГМГ-ГХ).
(Из статьи "Дезинфекция" в Вики. Что-то не уверен, что дышать парами формальдегида очень полезно для здоровья.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 вер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
"Я сейчас исключаю возможность нового локдауну в нашей стране", - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
По его словам, сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делают быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, большинство не имеют даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации было 66 пациентов против 4068 на весеннем пике пандемии. .....Смертность в Азии и Европе сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба "испанки" столетней давности или чумы в средневековой Европе.
Тем не менее
В Турции обязали носить маски даже на пляже. "Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т.д.) по всей стране (кроме домов)" , - говорится в постановлении правительства.