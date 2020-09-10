О дезинфекции, которую некоторым очень хочется проводить повсеместно.
Обычно используются химические дезинфицирующие средства, например, формальдегид или гипохлорит натрия, растворы органических веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами: хлоргексидин, четвертичные аммонийные соединения (ЧАСы), надуксусная кислота, полигуанидины (ПГМГ-ГХ).
(Из статьи "Дезинфекция" в Вики. Что-то не уверен, что дышать парами формальдегида очень полезно для здоровья.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 вер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
"Я сейчас исключаю возможность нового локдауну в нашей стране", - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
По его словам, сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делают быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, большинство не имеют даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации было 66 пациентов против 4068 на весеннем пике пандемии. .....Смертность в Азии и Европе сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба "испанки" столетней давности или чумы в средневековой Европе.
Тем не менее
В Турции обязали носить маски даже на пляже. "Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т.д.) по всей стране (кроме домов)" , - говорится в постановлении правительства.
Lion+ написав:..... Так люди неделями ходят и дышат ими. Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря. При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет.
Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет. Не надоело?
Нет, пока не закончится это коронавирусобесие не надоест
хотите конспирологическую теорию ? среди нас инопланетяне для которых наши микробы ( почти все) очень опасны , и они должны защищаться от нас масками и соц дистанцией , и что бы они не выделялись на фоне других людей маски придумали носить для всех , им надо они носят респираторы. как подтверждение смотрите голивудсикие фильмы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B3%D0%B0) Чужие среди нас» (англ. They Live, дословно — «Они живут») — американский фантастический триллер 1988 года, и еще один https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 0%B0%D1%81 Война миров» (англ. War of the Worlds)