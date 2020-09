Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1768176917701771 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Чет 10 вер, 2020 15:49

Обычно используются химические дезинфицирующие средства, например, формальдегид или гипохлорит натрия, растворы органических веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами: хлоргексидин, четвертичные аммонийные соединения (ЧАСы), надуксусная кислота, полигуанидины (ПГМГ-ГХ).

(Из статьи "Дезинфекция" в Вики.

Что-то не уверен, что дышать парами формальдегида очень полезно для здоровья. О дезинфекции, которую некоторым очень хочется проводить повсеместно.(Из статьи "Дезинфекция" в Вики.Что-то не уверен, что дышать парами формальдегида очень полезно для здоровья. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 вер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17166 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4535 раз. Подякували: 4215 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54 "Я сейчас исключаю возможность нового локдауну в нашей стране", - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.



По его словам, сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делают быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, большинство не имеют даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации было 66 пациентов против 4068 на весеннем пике пандемии.

.....Смертность в Азии и Европе сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба "испанки" столетней давности или чумы в средневековой Европе.

Тем не менее

В Турции обязали носить маски даже на пляже. "Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т.д.) по всей стране (кроме домов)" , - говорится в постановлении правительства.

https://kurs.com.ua/novost/211855-evropa-uchitsja-zhit-s-virusom Тем не менее ЛАД 2 Повідомлень: 17166 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4535 раз. Подякували: 4215 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20 ЛАД написав: Lion+ написав: .....

Так люди неделями ходят и дышат ими.

Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.

При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет. .....Так люди неделями ходят и дышат ими.Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет.

Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет.

Не надоело? Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет.Не надоело?



Нет, пока не закончится это коронавирусобесие не надоест

Нет, пока не закончится это коронавирусобесие не надоест За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1895 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 281 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 17:38 Lion+ написав: ЛАД написав: Lion+ написав: .....

Так люди неделями ходят и дышат ими.

Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.

При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет. .....Так люди неделями ходят и дышат ими.Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет.

Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет.

Не надоело? Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет.Не надоело?



Нет, пока не закончится это коронавирусобесие не надоест

Нет, пока не закончится это коронавирусобесие не надоест

хотите конспирологическую теорию ?

среди нас инопланетяне для которых наши микробы ( почти все) очень опасны , и они должны защищаться от нас масками и соц дистанцией , и что бы они не выделялись на фоне других людей маски придумали носить для всех , им надо они носят респираторы.

как подтверждение смотрите голивудсикие фильмы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B3%D0%B0 ) Чужие среди нас» (англ. They Live, дословно — «Они живут») — американский фантастический триллер 1988 года, и еще один

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 0%B0%D1%81 Война миров» (англ. War of the Worlds) хотите конспирологическую теорию ?среди нас инопланетяне для которых наши микробы ( почти все) очень опасны , и они должны защищаться от нас масками и соц дистанцией , и что бы они не выделялись на фоне других людей маски придумали носить для всех , им надо они носят респираторы.как подтверждение смотрите голивудсикие фильмы) Чужие среди нас» (англ. They Live, дословно — «Они живут») — американский фантастический триллер 1988 года, и еще одинВойна миров» (англ. War of the Worlds) yama Повідомлень: 2680 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5086 раз. Подякували: 553 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 20:21 _Mykola_ написав: yama написав: мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально. мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маскижив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.

Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.

Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.

https://twitter.com/i/status/1243164759391752192 Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ.

В Днепре маски уже почти никто нигде не носит. В магазинах, везде, кроме супермаркетов, даже продавцы без масок. В супермаркетах от посетителей уже никто ничего не требует, половина людей без масок В Днепре маски уже почти никто нигде не носит. В магазинах, везде, кроме супермаркетов, даже продавцы без масок. В супермаркетах от посетителей уже никто ничего не требует, половина людей без масок safonovstanislav Повідомлень: 2878 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1768176917701771 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7222 1645384

ЛОБ Чет 10 вер, 2020 10:13