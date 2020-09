Додано: Чет 10 вер, 2020 17:38

Lion+ написав: ЛАД написав: Lion+ написав: .....

Так люди неделями ходят и дышат ими.

Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.

При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет. .....Так люди неделями ходят и дышат ими.Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет.

Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет.

Не надоело? Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет.Не надоело?



Нет, пока не закончится это коронавирусобесие не надоест

хотите конспирологическую теорию ?среди нас инопланетяне для которых наши микробы ( почти все) очень опасны , и они должны защищаться от нас масками и соц дистанцией , и что бы они не выделялись на фоне других людей маски придумали носить для всех , им надо они носят респираторы.как подтверждение смотрите голивудсикие фильмы) Чужие среди нас» (англ. They Live, дословно — «Они живут») — американский фантастический триллер 1988 года, и еще одинВойна миров» (англ. War of the Worlds)