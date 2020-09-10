Додано: Чет 10 вер, 2020 22:18

st512 написав: А смысл, у паранокив и так хватает, пофигистам пофиг... А смысл, у паранокив и так хватает, пофигистам пофиг...

Пофигисты заставляют задуматься параноиков, типа "уже все должны были умереть. Где рефрижераторы? Где горы трупов на улицах?"Параноики могут начать думать, что может и правда, угроза не столь велика?Поэтому "чувство тревоги" нужно поддерживать.Наверно, это как реклама кока-колы: вроде все про неё знают, но всё равно её рекламируют для постоянного поддержания на слуху и на видуНу или как с "дивизиями 100500 танков у границ" - как только пипл на местах "начинает отвлекаться", что-то требовать, и т.д. - то "ВНЕЗАПНО" появляется "угроза"