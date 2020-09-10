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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1768176917701771

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:49

О дезинфекции, которую некоторым очень хочется проводить повсеместно.
Обычно используются химические дезинфицирующие средства, например, формальдегид или гипохлорит натрия, растворы органических веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами: хлоргексидин, четвертичные аммонийные соединения (ЧАСы), надуксусная кислота, полигуанидины (ПГМГ-ГХ).

(Из статьи "Дезинфекция" в Вики.
Что-то не уверен, что дышать парами формальдегида очень полезно для здоровья. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 вер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54

"Я сейчас исключаю возможность нового локдауну в нашей стране", - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

По его словам, сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делают быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, большинство не имеют даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации было 66 пациентов против 4068 на весеннем пике пандемии.
.....Смертность в Азии и Европе сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба "испанки" столетней давности или чумы в средневековой Европе.

Тем не менее
В Турции обязали носить маски даже на пляже. "Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т.д.) по всей стране (кроме домов)" , - говорится в постановлении правительства.

https://kurs.com.ua/novost/211855-evropa-uchitsja-zhit-s-virusom
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20

  ЛАД написав:
  Lion+ написав:.....
Так люди неделями ходят и дышат ими.
Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.
При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет. :idea:

Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет. :)
Не надоело?


Нет, пока не закончится это коронавирусобесие не надоест
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За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:38

  Lion+ написав:
  ЛАД написав:
  Lion+ написав:.....
Так люди неделями ходят и дышат ими.
Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.
При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет. :idea:

Те, кто ходит неделями и не обрабатывают их, носят маски на подбородке (в лучшем случае). Подбородком или шеей никто, вроде, дышать не умеет. :)
Не надоело?


Нет, пока не закончится это коронавирусобесие не надоест
Зображення

хотите конспирологическую теорию ?
среди нас инопланетяне для которых наши микробы ( почти все) очень опасны , и они должны защищаться от нас масками и соц дистанцией , и что бы они не выделялись на фоне других людей маски придумали носить для всех , им надо они носят респираторы.
как подтверждение смотрите голивудсикие фильмы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B3%D0%B0) Чужие среди нас» (англ. They Live, дословно — «Они живут») — американский фантастический триллер 1988 года, и еще один
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 0%B0%D1%81 Война миров» (англ. War of the Worlds)
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:21

  _Mykola_ написав:
  yama написав:мы ездим в разных маршрутках , я езжу без маски и еще как минимум один кто-то без маски :oops: жив здоров даже никто замечание не сделал , в целом всегда 1-2 человека без масок вообще, 10-15 с маской на рту , ну и 10 носят нормально.

Вот с такими упоротыми ковидиотами надо поступать как в Индии, иначе не доходит.
Пряник не работает, тогда дубиной по ЖЖЖ. :lol:
https://twitter.com/i/status/1243164759391752192

В Днепре маски уже почти никто нигде не носит. В магазинах, везде, кроме супермаркетов, даже продавцы без масок. В супермаркетах от посетителей уже никто ничего не требует, половина людей без масок
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тут нам новую статистическую сводку завезли
В Украине 145 классов отправлены на самоизоляцию в связи с COVID-19 – глава Минздрава

https://interfax.com.ua/news/general/686777.html

В нашей школе сегодня подтвердили ковид у одного ученика, и хоть по заверениям администрации "он в школу не ходил", но зачем то решили самоизолировать два класса.
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:09

  st512 написав:но зачем то решили самоизолировать два класса.

Чтобы "внушить чувство тревоги"
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Чтобы "внушить чувство тревоги"

А смысл, у паранокив и так хватает, пофигистам пофиг...
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:18

  st512 написав:А смысл, у паранокив и так хватает, пофигистам пофиг...

Пофигисты заставляют задуматься параноиков, типа "уже все должны были умереть. Где рефрижераторы? Где горы трупов на улицах?"

Параноики могут начать думать, что может и правда, угроза не столь велика?

Поэтому "чувство тревоги" нужно поддерживать.

Наверно, это как реклама кока-колы: вроде все про неё знают, но всё равно её рекламируют для постоянного поддержания на слуху и на виду

Ну или как с "дивизиями 100500 танков у границ" - как только пипл на местах "начинает отвлекаться", что-то требовать, и т.д. - то "ВНЕЗАПНО" появляется "угроза"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:27

  st512 написав:В нашей школе сегодня подтвердили ковид у одного ученика, и хоть по заверениям администрации "он в школу не ходил", но зачем то решили самоизолировать два класса.

Конечно, администрации никто не давал указание "поддерживать чувство тревоги".

Скорее всего, администрация состоит из "дам бальзаковского возраста", которое верит телевизору, начальству (которое такое же, как они), являются внушаемыми, и находятся в "группе риска"

Поэтому своими истеричными реакциями, "типа самоизолировать всё и всех на всякий случай", - они неосознанно "создают чувство тревоги", и заражают детей своей истеричностью и паранойей
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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