RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1769177017711772

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:01

Закрывать надо школы в первую очередь, экономику в последнюю. Тем более что в школах наиболее массовое распостранение. У нас же все наоборот как всегда. Это как в марте надо было закрыть авиасообщение и никого сюда не пускать с зараженных стран от слова совсем, но решили закрыть транспорт, остановить экономику и создать экономический коллапс, при этом завозить сюда вирус с наиболее зараженных стран. Это как в том анекдоте - и соли наесться, и бабки отдать, и одно место подставить. Только подставляют наше одно место, а не свое, эти горе-керманычи.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21741
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 2253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

в школе пол класс кашляет либо чихает, все ходят на уроки. от себя добавлю что доктор Комар считает что массовые скопления детей располагают к частым орз орв и пока все не переболееют ничего делать не надо это нормальный процесс еще дискавери или нешенел географик на эту тему снимал передачу 10 лет назад. Коротко если температуры нет ребенка можно отправлять в школу садик. пока имунитет естественный не сформируе ься будуть болеть орз/орви
yama
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5093 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:04

  yama написав:в школе пол класс кашляет либо чихает, все ходят на уроки. от себя добавлю что доктор Комар считает что массовые скопления детей располагают к частым орз орв и пока все не переболееют ничего делать не надо это нормальный процесс еще дискавери или нешенел географик на эту тему снимал передачу 10 лет назад. Коротко если температуры нет ребенка можно отправлять в школу садик. пока имунитет естественный не сформируе ься будуть болеть орз/орви

То речь о гриппе, а корону ребенок принесет бабушке, а та может и того.
Ну, тут можно спорить, но что самое большое заражение происходит в школе, это понятно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21741
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 2253 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1769177017711772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TUR і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7224 1645570
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 22:33
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron