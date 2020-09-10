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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:01
Закрывать надо школы в первую очередь, экономику в последнюю. Тем более что в школах наиболее массовое распостранение. У нас же все наоборот как всегда. Это как в марте надо было закрыть авиасообщение и никого сюда не пускать с зараженных стран от слова совсем, но решили закрыть транспорт, остановить экономику и создать экономический коллапс, при этом завозить сюда вирус с наиболее зараженных стран. Это как в том анекдоте - и соли наесться, и бабки отдать, и одно место подставить. Только подставляют наше одно место, а не свое, эти горе-керманычи.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в школе пол класс кашляет либо чихает, все ходят на уроки. от себя добавлю что доктор Комар считает что массовые скопления детей располагают к частым орз орв и пока все не переболееют ничего делать не надо это нормальный процесс еще дискавери или нешенел географик на эту тему снимал передачу 10 лет назад. Коротко если температуры нет ребенка можно отправлять в школу садик. пока имунитет естественный не сформируе ься будуть болеть орз/орви
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:04
То речь о гриппе, а корону ребенок принесет бабушке, а та может и того.
Ну, тут можно спорить, но что самое большое заражение происходит в школе, это понятно.
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