Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1769177017711772 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Чет 10 вер, 2020 23:01 Закрывать надо школы в первую очередь, экономику в последнюю. Тем более что в школах наиболее массовое распостранение. У нас же все наоборот как всегда. Это как в марте надо было закрыть авиасообщение и никого сюда не пускать с зараженных стран от слова совсем, но решили закрыть транспорт, остановить экономику и создать экономический коллапс, при этом завозить сюда вирус с наиболее зараженных стран. Это как в том анекдоте - и соли наесться, и бабки отдать, и одно место подставить. Только подставляют наше одно место, а не свое, эти горе-керманычи. hxbbgaf Повідомлень: 21741 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1568 раз. Подякували: 2253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 23:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире в школе пол класс кашляет либо чихает, все ходят на уроки. от себя добавлю что доктор Комар считает что массовые скопления детей располагают к частым орз орв и пока все не переболееют ничего делать не надо это нормальный процесс еще дискавери или нешенел географик на эту тему снимал передачу 10 лет назад. Коротко если температуры нет ребенка можно отправлять в школу садик. пока имунитет естественный не сформируе ься будуть болеть орз/орви yama Повідомлень: 2683 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5093 раз. Подякували: 553 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:04 yama написав: в школе пол класс кашляет либо чихает, все ходят на уроки. от себя добавлю что доктор Комар считает что массовые скопления детей располагают к частым орз орв и пока все не переболееют ничего делать не надо это нормальный процесс еще дискавери или нешенел географик на эту тему снимал передачу 10 лет назад. Коротко если температуры нет ребенка можно отправлять в школу садик. пока имунитет естественный не сформируе ься будуть болеть орз/орви в школе пол класс кашляет либо чихает, все ходят на уроки. от себя добавлю что доктор Комар считает что массовые скопления детей располагают к частым орз орв и пока все не переболееют ничего делать не надо это нормальный процесс еще дискавери или нешенел географик на эту тему снимал передачу 10 лет назад. Коротко если температуры нет ребенка можно отправлять в школу садик. пока имунитет естественный не сформируе ься будуть болеть орз/орви

То речь о гриппе, а корону ребенок принесет бабушке, а та может и того.

Ну, тут можно спорить, но что самое большое заражение происходит в школе, это понятно. То речь о гриппе, а корону ребенок принесет бабушке, а та может и того.Ну, тут можно спорить, но что самое большое заражение происходит в школе, это понятно. hxbbgaf Повідомлень: 21741 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1568 раз. Подякували: 2253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1769177017711772 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7224 1645570

Striker Чет 10 вер, 2020 22:33