Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:37

По развитию пандемии - можно сказать знаменательная веха - впервые перевалили за 300 000 новых случаев в сутки, когда-то это казалось невозможным.



Индия вплотную приблизилась к + 100 000 новых случаев в сутки, хотя США и Бразилия медленно успокаиваются.

В России поломался тренд - четыре месяца по чуть-чуть уменьшались новые случаи, и вот опять пошел разворот наверх.

Испания повторила вчера свой мартовский рекорд по этому показателю, так что если кто-то хочет посмотреть как выглядит классическая вторая волна, так это график Испании.

Франция вчера тоже показала свой максимум за время пандемии + 9843. И Израиль обновил свой рекорд + 4429.

В качестве положительной новости - Австралия практически во второй раз в этом году задавила коронавирус, вероятно географическая удалённость от основных очагов всё-таки хорошо помогает наряду с организованностью.

Интересно, в Африке, несмотря на все предпосылки, не наблюдается взрывного роста, точнее плюс-минус многие месяцы в целом на одном уровне. В отличие от Индии, например.



Кстати вчера и Украина обновила свой максимум + 3144 новых случая. Примерно в семь раз выше, чем в апреле.

Востаннє редагувалось freeze в П'ят 11 вер, 2020 08:51, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельника, пустая трата времени