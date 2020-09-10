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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:01
Закрывать надо школы в первую очередь, экономику в последнюю. Тем более что в школах наиболее массовое распостранение. У нас же все наоборот как всегда. Это как в марте надо было закрыть авиасообщение и никого сюда не пускать с зараженных стран от слова совсем, но решили закрыть транспорт, остановить экономику и создать экономический коллапс, при этом завозить сюда вирус с наиболее зараженных стран. Это как в том анекдоте - и соли наесться, и бабки отдать, и одно место подставить. Только подставляют наше одно место, а не свое, эти горе-керманычи.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в школе пол класс кашляет либо чихает, все ходят на уроки. от себя добавлю что доктор Комар считает что массовые скопления детей располагают к частым орз орв и пока все не переболееют ничего делать не надо это нормальный процесс еще дискавери или нешенел географик на эту тему снимал передачу 10 лет назад. Коротко если температуры нет ребенка можно отправлять в школу садик. пока имунитет естественный не сформируе ься будуть болеть орз/орви
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:04
То речь о гриппе, а корону ребенок принесет бабушке, а та может и того.
Ну, тут можно спорить, но что самое большое заражение происходит в школе, это понятно.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наркоман, что ли? Рашистские армии , как новосформированные , так и завершающие формирование, действительно стоят у границ. Это у них теперь ППД. Я смотрю, тут надо все на своей заднице испытывать,чтобы мозги включались. Чтобы под аппаратом на вентиляции полежал, с "мультиками " в полубреде, тогда будет вера в Ковид. И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий.
Зря погибло несколько тысяч. Надо пустить это в родной город кое-кому.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:11
Если касательно коронавируса, то сколько месяцев вы бы не ходили в одной и той же маске, вероятность заражения именно ковидом будет только уменьшаться, поскольку вирус не размножается на маске, а наоборот относительно быстро погибает во внешней среде.
Скорее может вырасти вероятность заболеть каким-то грибковым заболеванием, если маска покроется какой-то плесенью.
Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:37
По развитию пандемии - можно сказать знаменательная веха - впервые перевалили за 300 000 новых случаев в сутки, когда-то это казалось невозможным.
Индия вплотную приблизилась к + 100 000 новых случаев в сутки, хотя США и Бразилия медленно успокаиваются.
В России поломался тренд - четыре месяца по чуть-чуть уменьшались новые случаи, и вот опять пошел разворот наверх.
Испания повторила вчера свой мартовский рекорд по этому показателю, так что если кто-то хочет посмотреть как выглядит классическая вторая волна, так это график Испании.
Франция вчера тоже показала свой максимум за время пандемии + 9843. И Израиль обновил свой рекорд + 4429.
В качестве положительной новости - Австралия практически во второй раз в этом году задавила коронавирус, вероятно географическая удалённость от основных очагов всё-таки хорошо помогает наряду с организованностью.
Интересно, в Африке, несмотря на все предпосылки, не наблюдается взрывного роста, точнее плюс-минус многие месяцы в целом на одном уровне. В отличие от Индии, например.
Кстати вчера и Украина обновила свой максимум + 3144 новых случая. Примерно в семь раз выше, чем в апреле.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 11 вер, 2020 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:50
надо отменить обязательную вакцинацию. Вообще всю. Повысить умным шансы в эволюционной борьбе.
Потом отменить полицию - повысить шансы здоровым и спортивным.
Потом...а потом мир изменится настолько, что планировать бессмысленно.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Очень низкая миграция. Как внутренняя, так и внешняя. Дорог нет, маршруток почти нет, поездов нет, больших массовых мероприятий (типа концерт) почти нет. Ну и очень молодое население. Значительно моложе Украины и уж тем более Европы. И ещё момет: тут столько мрет от всяких малярий и прочих жёлтых лихорадок, что увеличение смертности, если оно есть, совсем незаметно. А просто болеющих вообще никто не тестирует, если ты не в прослойке 3-5% состоятельных людей.
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