freeze написав:Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими.
надо отменить обязательную вакцинацию. Вообще всю. Повысить умным шансы в эволюционной борьбе. Потом отменить полицию - повысить шансы здоровым и спортивным. Потом...а потом мир изменится настолько, что планировать бессмысленно.
Здоровые и спортивные далеко не всегда умные, чтобы не сказать чаще не умные. Поэтому быстро перебьют умных
Вы опять вопреки заветам великих психологов пытаетесь найти негатив, там где надо искать позитив. Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.
Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.
А цигани не хворіють? Вони не люди? чи може вони не громадяни України і їх не лікують, вони ніколи в лікарню не попадають? Ви би свій високомірний тон прибрали, хочете інтрев"ювати їх щодо поширеності зхаворювання на коронавірус, вперед!