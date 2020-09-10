Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1770177117721773 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 257 Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:33 Lion+ написав: juristkostya написав: freeze написав: Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими. Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими.

надо отменить обязательную вакцинацию. Вообще всю. Повысить умным шансы в эволюционной борьбе.

Потом отменить полицию - повысить шансы здоровым и спортивным.

Потом...а потом мир изменится настолько, что планировать бессмысленно. надо отменить обязательную вакцинацию. Вообще всю. Повысить умным шансы в эволюционной борьбе.Потом отменить полицию - повысить шансы здоровым и спортивным.Потом...а потом мир изменится настолько, что планировать бессмысленно.

Здоровые и спортивные далеко не всегда умные, чтобы не сказать чаще не умные.

Поэтому быстро перебьют умных Здоровые и спортивные далеко не всегда умные, чтобы не сказать чаще не умные.Поэтому быстро перебьют умных



Вы опять вопреки заветам великих психологов пытаетесь найти негатив, там где надо искать позитив. Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше. Вы опять вопреки заветам великих психологов пытаетесь найти негатив, там где надо искать позитив. Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18339 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4410 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше. увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих. увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих. juristkostya Повідомлень: 3291 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 945 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:23 juristkostya написав: freeze написав: А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше. увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих. увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.

Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган. Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган. vetka Повідомлень: 6533 З нами з: 04.03.14 Подякував: 406 раз. Подякували: 1096 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:50 vetka написав: juristkostya написав: freeze написав: А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше. увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих. увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.

Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган. Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.

А цигани не хворіють? Вони не люди? чи може вони не громадяни України і їх не лікують, вони ніколи в лікарню не попадають? Ви би свій високомірний тон прибрали, хочете інтрев"ювати їх щодо поширеності зхаворювання на коронавірус, вперед! А цигани не хворіють? Вони не люди? чи може вони не громадяни України і їх не лікують, вони ніколи в лікарню не попадають? Ви би свій високомірний тон прибрали, хочете інтрев"ювати їх щодо поширеності зхаворювання на коронавірус, вперед! stargazer Повідомлень: 1104 З нами з: 15.04.09 Подякував: 389 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1770177117721773 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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