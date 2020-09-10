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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1770177117721773

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:33

  Lion+ написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими.

надо отменить обязательную вакцинацию. Вообще всю. Повысить умным шансы в эволюционной борьбе.
Потом отменить полицию - повысить шансы здоровым и спортивным.
Потом...а потом мир изменится настолько, что планировать бессмысленно.

Здоровые и спортивные далеко не всегда умные, чтобы не сказать чаще не умные.
Поэтому быстро перебьют умных :idea:


Вы опять вопреки заветам великих психологов пытаетесь найти негатив, там где надо искать позитив. Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:23

  juristkostya написав:
  freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.

Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:50

  vetka написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.

Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.

А цигани не хворіють? Вони не люди? чи може вони не громадяни України і їх не лікують, вони ніколи в лікарню не попадають? Ви би свій високомірний тон прибрали, хочете інтрев"ювати їх щодо поширеності зхаворювання на коронавірус, вперед!
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