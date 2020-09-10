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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1771177217731774>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:33

  Lion+ написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими.

надо отменить обязательную вакцинацию. Вообще всю. Повысить умным шансы в эволюционной борьбе.
Потом отменить полицию - повысить шансы здоровым и спортивным.
Потом...а потом мир изменится настолько, что планировать бессмысленно.

Здоровые и спортивные далеко не всегда умные, чтобы не сказать чаще не умные.
Поэтому быстро перебьют умных :idea:


Вы опять вопреки заветам великих психологов пытаетесь найти негатив, там где надо искать позитив. Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:23

  juristkostya написав:
  freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.

Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:50

  vetka написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.

Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.

А цигани не хворіють? Вони не люди? чи може вони не громадяни України і їх не лікують, вони ніколи в лікарню не попадають? Ви би свій високомірний тон прибрали, хочете інтрев"ювати їх щодо поширеності зхаворювання на коронавірус, вперед!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:58

  vetka написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.

Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.

не понимаю, каким боком здесь "умирать от жажды".
Если кто не моет руки, не прививается от оспы, носит на себе вшей и т.д. - в условиях города его проблемы немедленно становятся проблемами окружающих. Поэтому, постановка вопроса "у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире" (см выше) заведомо некорректна. Общество заинтересовано, чтобы все были максимально здоровыми и чистенькими.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:59

  stargazer написав:А цигани не хворіють? Вони не люди? чи може вони не громадяни України і їх не лікують, вони ніколи в лікарню не попадають? Ви би свій високомірний тон прибрали, хочете інтрев"ювати їх щодо поширеності зхаворювання на коронавірус, вперед!

Для того, чтобы умничать и наезжать, хоть бы попытались понять смысл моих слов, умник! А если не понятно, то уточнить - что я имела в виду!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:00

  freeze написав:По развитию пандемии - можно сказать знаменательная веха - впервые перевалили за 300 000 новых случаев в сутки, когда-то это казалось невозможным.

Индия вплотную приблизилась к + 100 000 новых случаев в сутки, хотя США и Бразилия медленно успокаиваются.
В России поломался тренд - четыре месяца по чуть-чуть уменьшались новые случаи, и вот опять пошел разворот наверх.
Испания повторила вчера свой мартовский рекорд по этому показателю, так что если кто-то хочет посмотреть как выглядит классическая вторая волна, так это график Испании.
Франция вчера тоже показала свой максимум за время пандемии + 9843. И Израиль обновил свой рекорд + 4429.
В качестве положительной новости - Австралия практически во второй раз в этом году задавила коронавирус, вероятно географическая удалённость от основных очагов всё-таки хорошо помогает наряду с организованностью.
Интересно, в Африке, несмотря на все предпосылки, не наблюдается взрывного роста, точнее плюс-минус многие месяцы в целом на одном уровне. В отличие от Индии, например.

Кстати вчера и Украина обновила свой максимум + 3144 новых случая. Примерно в семь раз выше, чем в апреле.

[size=150]Оперативные данные По состоянию на 11 сентября 10:30
Выявлено заболевших за сутки 5 504
Человека выздоровело за сутки 5 734
Человека умерло за сутки 102
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:04

  juristkostya написав:не понимаю, каким боком здесь "умирать от жажды".
Если кто не моет руки, не прививается от оспы, носит на себе вшей и т.д. - в условиях города его проблемы немедленно становятся проблемами окружающих. Поэтому, постановка вопроса "у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире" (см выше) заведомо некорректна. Общество заинтересовано, чтобы все были максимально здоровыми и чистенькими.

Поясню, у параноидальных рафинированных чистоплюев низкий естественный иммунитет и в случае чего они самые первые заболевают. Прививки от оспы делают в роддоме, а не на протяжении жизни. О вшах уже лет двадцать не слышала и не видела, да и ничего страшного в них нет, есть куча средств для борьбы с ними. Общество заинтересовано в адекватных, умных и психически здоровых гражданах, не важно чистые они или грязные.
ПС, на счет жажды, когда вы реально будете от нее умирать, я рядом будет только грязная лужа, поверьте ваш инстинкт самосохранения сделаем все за вас.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:26

Re: как в европе

  hxbbgaf написав:в марте надо было закрыть авиасообщение и никого сюда не пускать с зараженных стран от слова совсем, но решили закрыть транспорт

Ответственности никакой.
Тогда закрыли метро, а сейчас нет. Что узнали, что проверили?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:34

  vetka написав:
  juristkostya написав:не понимаю, каким боком здесь "умирать от жажды".
Если кто не моет руки, не прививается от оспы, носит на себе вшей и т.д. - в условиях города его проблемы немедленно становятся проблемами окружающих. Поэтому, постановка вопроса "у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире" (см выше) заведомо некорректна. Общество заинтересовано, чтобы все были максимально здоровыми и чистенькими.

Поясню, у параноидальных рафинированных чистоплюев низкий естественный иммунитет и в случае чего они самые первые заболевают. Прививки от оспы делают в роддоме, а не на протяжении жизни. О вшах уже лет двадцать не слышала и не видела, да и ничего страшного в них нет, есть куча средств для борьбы с ними. Общество заинтересовано в адекватных, умных и психически здоровых гражданах, не важно чистые они или грязные.
ПС, на счет жажды, когда вы реально будете от нее умирать, я рядом будет только грязная лужа, поверьте ваш инстинкт самосохранения сделаем все за вас.

Что ж всем так хочется пить из грязной лужи и искать умиральную яму если слабый иммунитет. Почему не взять опыт немцев работаем с 5 утра и до 67 лет и всё общество за исключением нескольких % самоорганизовано и законопослушно... Кстати, Германия без масок и Южная Корея или Япония с масками, которые они и так носили до пандемии, опять даёт статистику куда идти ;)
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