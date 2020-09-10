freeze написав:Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими.
надо отменить обязательную вакцинацию. Вообще всю. Повысить умным шансы в эволюционной борьбе. Потом отменить полицию - повысить шансы здоровым и спортивным. Потом...а потом мир изменится настолько, что планировать бессмысленно.
Здоровые и спортивные далеко не всегда умные, чтобы не сказать чаще не умные. Поэтому быстро перебьют умных
Вы опять вопреки заветам великих психологов пытаетесь найти негатив, там где надо искать позитив. Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет. А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.
Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.
А цигани не хворіють? Вони не люди? чи може вони не громадяни України і їх не лікують, вони ніколи в лікарню не попадають? Ви би свій високомірний тон прибрали, хочете інтрев"ювати їх щодо поширеності зхаворювання на коронавірус, вперед!
freeze написав:А вот у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире, по крайней мере шанс подорвать своё здоровье гораздо выше.
увы, но в современном урбанизированном мире несоблюдение гигиены одинаково опасно что для себя, что для окружающих.
Чем опасно? Будете умирать от жажды - будете пить и из лужи, все относительно. Интересно бы узнать статистку заболеваемости и смертности ковидом среди цыган.
не понимаю, каким боком здесь "умирать от жажды". Если кто не моет руки, не прививается от оспы, носит на себе вшей и т.д. - в условиях города его проблемы немедленно становятся проблемами окружающих. Поэтому, постановка вопроса "у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире" (см выше) заведомо некорректна. Общество заинтересовано, чтобы все были максимально здоровыми и чистенькими.
stargazer написав:А цигани не хворіють? Вони не люди? чи може вони не громадяни України і їх не лікують, вони ніколи в лікарню не попадають? Ви би свій високомірний тон прибрали, хочете інтрев"ювати їх щодо поширеності зхаворювання на коронавірус, вперед!
Для того, чтобы умничать и наезжать, хоть бы попытались понять смысл моих слов, умник! А если не понятно, то уточнить - что я имела в виду!
freeze написав:По развитию пандемии - можно сказать знаменательная веха - впервые перевалили за 300 000 новых случаев в сутки, когда-то это казалось невозможным.
Индия вплотную приблизилась к + 100 000 новых случаев в сутки, хотя США и Бразилия медленно успокаиваются. В России поломался тренд - четыре месяца по чуть-чуть уменьшались новые случаи, и вот опять пошел разворот наверх. Испания повторила вчера свой мартовский рекорд по этому показателю, так что если кто-то хочет посмотреть как выглядит классическая вторая волна, так это график Испании. Франция вчера тоже показала свой максимум за время пандемии + 9843. И Израиль обновил свой рекорд + 4429. В качестве положительной новости - Австралия практически во второй раз в этом году задавила коронавирус, вероятно географическая удалённость от основных очагов всё-таки хорошо помогает наряду с организованностью. Интересно, в Африке, несмотря на все предпосылки, не наблюдается взрывного роста, точнее плюс-минус многие месяцы в целом на одном уровне. В отличие от Индии, например.
Кстати вчера и Украина обновила свой максимум + 3144 новых случая. Примерно в семь раз выше, чем в апреле.
juristkostya написав:не понимаю, каким боком здесь "умирать от жажды". Если кто не моет руки, не прививается от оспы, носит на себе вшей и т.д. - в условиях города его проблемы немедленно становятся проблемами окружающих. Поэтому, постановка вопроса "у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире" (см выше) заведомо некорректна. Общество заинтересовано, чтобы все были максимально здоровыми и чистенькими.
Поясню, у параноидальных рафинированных чистоплюев низкий естественный иммунитет и в случае чего они самые первые заболевают. Прививки от оспы делают в роддоме, а не на протяжении жизни. О вшах уже лет двадцать не слышала и не видела, да и ничего страшного в них нет, есть куча средств для борьбы с ними. Общество заинтересовано в адекватных, умных и психически здоровых гражданах, не важно чистые они или грязные. ПС, на счет жажды, когда вы реально будете от нее умирать, я рядом будет только грязная лужа, поверьте ваш инстинкт самосохранения сделаем все за вас.
juristkostya написав:не понимаю, каким боком здесь "умирать от жажды". Если кто не моет руки, не прививается от оспы, носит на себе вшей и т.д. - в условиях города его проблемы немедленно становятся проблемами окружающих. Поэтому, постановка вопроса "у тех кто пренебрегает личной гигиеной явно меньше конкурентных преимуществ в этом мире" (см выше) заведомо некорректна. Общество заинтересовано, чтобы все были максимально здоровыми и чистенькими.
Поясню, у параноидальных рафинированных чистоплюев низкий естественный иммунитет и в случае чего они самые первые заболевают. Прививки от оспы делают в роддоме, а не на протяжении жизни. О вшах уже лет двадцать не слышала и не видела, да и ничего страшного в них нет, есть куча средств для борьбы с ними. Общество заинтересовано в адекватных, умных и психически здоровых гражданах, не важно чистые они или грязные. ПС, на счет жажды, когда вы реально будете от нее умирать, я рядом будет только грязная лужа, поверьте ваш инстинкт самосохранения сделаем все за вас.
Что ж всем так хочется пить из грязной лужи и искать умиральную яму если слабый иммунитет. Почему не взять опыт немцев работаем с 5 утра и до 67 лет и всё общество за исключением нескольких % самоорганизовано и законопослушно... Кстати, Германия без масок и Южная Корея или Япония с масками, которые они и так носили до пандемии, опять даёт статистику куда идти