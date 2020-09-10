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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1771177217731774 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 257 Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:36 Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Ну или как с "дивизиями 100500 танков у границ" - как только пипл на местах "начинает отвлекаться", что-то требовать, и т.д. - то "ВНЕЗАПНО" появляется "угроза" Ну или как с "дивизиями 100500 танков у границ" - как только пипл на местах "начинает отвлекаться", что-то требовать, и т.д. - то "ВНЕЗАПНО" появляется "угроза"

Наркоман, что ли? Рашистские армии , как новосформированные , так и завершающие формирование, действительно стоят у границ. Это у них теперь ППД. Я смотрю, тут надо все на своей заднице испытывать,чтобы мозги включались. Чтобы под аппаратом на вентиляции полежал, с "мультиками " в полубреде, тогда будет вера в Ковид. И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий.

Зря погибло несколько тысяч. Надо пустить это в родной город кое-кому. Наркоман, что ли? Рашистские армии , как новосформированные , так и завершающие формирование, действительно стоят у границ. Это у них теперь ППД. Я смотрю, тут надо все на своей заднице испытывать,чтобы мозги включались. Чтобы под аппаратом на вентиляции полежал, с "мультиками " в полубреде, тогда будет вера в Ковид. И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий.Зря погибло несколько тысяч. Надо пустить это в родной город кое-кому.

Ключевое слово, отражающее суть, оппонентом специально)) выделено заглавными буквами.

То есть он указал на иное. Ключевое слово, отражающее суть, оппонентом специально)) выделено заглавными буквами.То есть он указал на иное. detroytred

Повідомлень: 23284 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:42 Re: армовиры Hotab написав: И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий. И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий.

Камни влетают даже в школьные окна зачастую не просто так.

да и люди хотят быть свободными. а их ограничивают армовиром. Камни влетают даже в школьные окна зачастую не просто так.да и люди хотят быть свободными. а их ограничивают армовиром. sal Повідомлень: 3930 З нами з: 25.03.16 Подякував: 805 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:55 detroytred написав: Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Ну или как с "дивизиями 100500 танков у границ" - как только пипл на местах "начинает отвлекаться", что-то требовать, и т.д. - то "ВНЕЗАПНО" появляется "угроза" Ну или как с "дивизиями 100500 танков у границ" - как только пипл на местах "начинает отвлекаться", что-то требовать, и т.д. - то "ВНЕЗАПНО" появляется "угроза"

Наркоман, что ли? Рашистские армии , как новосформированные , так и завершающие формирование, действительно стоят у границ. Это у них теперь ППД. Я смотрю, тут надо все на своей заднице испытывать,чтобы мозги включались. Чтобы под аппаратом на вентиляции полежал, с "мультиками " в полубреде, тогда будет вера в Ковид. И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий.

Зря погибло несколько тысяч. Надо пустить это в родной город кое-кому. Наркоман, что ли? Рашистские армии , как новосформированные , так и завершающие формирование, действительно стоят у границ. Это у них теперь ППД. Я смотрю, тут надо все на своей заднице испытывать,чтобы мозги включались. Чтобы под аппаратом на вентиляции полежал, с "мультиками " в полубреде, тогда будет вера в Ковид. И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий.Зря погибло несколько тысяч. Надо пустить это в родной город кое-кому.

Ключевое слово, отражающее суть, оппонентом специально)) выделено заглавными буквами.

То есть он указал на иное. Ключевое слово, отражающее суть, оппонентом специально)) выделено заглавными буквами.То есть он указал на иное.

Отож.

В зависимости от "конъюнктуры", и независимо от "физической угрозы" (танки как стояли - так и стоят), - "угроза" то "достаётся", то так же пропадает (или героически "перемагается", путём "дякую, жму руку")



Так же и с короной:

1. Короновирусы известны десятки лет. Но достали их как пугалку только сейчас. Просто франшиза с "животными гриппами" перестала работать, стала непопулярной

2. Когда было 20 зараженных - тупо закрыди всю страну по домам, и закрыли всё, кроме Велюра и Эпика

3. Когда заражаются 2000+ человек в сутки - угрозы нэма

4. Когда будет нужно - опять всех закроют, даже если заражённых не будет



Тут вопрос не в том, есть угроза или нет. А в том, как её раскручивают и используют



А если угроза есть - то почему вопрос не решается? Как с короной, так и с 100500 танками. Они не вчера появились (и корона, и танки) - что было сделано за это время?



Кстати, Украина официально сейчас ни с кем не воюет. Если у нас война (и не вчера началась) - то этот вопрос можно было как-то оформить? Нет же, один коллаборант выдумал какое-то "АТО", потом героически "закончил", и начал ССО. Параллельно утилизировав пассионариев в котлах.

"Оккупацию" Крыма юридически тоже еле-еле, со скрипом, продавили. Если не помните - то гэть-мэн настаивал, что это не "оккупация", а "эффективный контроль"

А вот "войны" как не было, так и нет - именно оформленного юридически факта. Почему его скрывают?



Или кто-то может назвать официальную дату начала войны, и противника?



Или можете только угрожать " И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий."?



Есть война? Так воюйте. Вы ж военный, это Ваша работа



Так же как и работа медиков - лечить. А не "героически" сидеть по самоизоляциям и бояться подойти к человеку Отож.В зависимости от "конъюнктуры", и независимо от "физической угрозы" (танки как стояли - так и стоят), - "угроза" то "достаётся", то так же пропадает (или героически "перемагается", путём "дякую, жму руку")Так же и с короной:1. Короновирусы известны десятки лет. Но достали их как пугалку только сейчас. Просто франшиза с "животными гриппами" перестала работать, стала непопулярной2. Когда было 20 зараженных - тупо закрыди всю страну по домам, и закрыли всё, кроме Велюра и Эпика3. Когда заражаются 2000+ человек в сутки - угрозы нэма4. Когда будет нужно - опять всех закроют, даже если заражённых не будетТут вопрос не в том, есть угроза или нет. А в том, как её раскручивают и используютА если угроза есть - то почему вопрос не решается? Как с короной, так и с 100500 танками. Они не вчера появились (и корона, и танки) - что было сделано за это время?Кстати, Украина официально сейчас ни с кем не воюет. Если у нас война (и не вчера началась) - то этот вопрос можно было как-то оформить? Нет же, один коллаборант выдумал какое-то "АТО", потом героически "закончил", и начал ССО. Параллельно утилизировав пассионариев в котлах."Оккупацию" Крыма юридически тоже еле-еле, со скрипом, продавили. Если не помните - то гэть-мэн настаивал, что это не "оккупация", а "эффективный контроль"А вот "войны" как не было, так и нет - именно оформленного юридически факта. Почему его скрывают?Или кто-то может назвать официальную дату начала войны, и противника?Или можете только угрожать " И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий."?Есть война? Так воюйте. Вы ж военный, это Ваша работаТак же как и работа медиков - лечить. А не "героически" сидеть по самоизоляциям и бояться подойти к человеку Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 11 вер, 2020 12:02, всього редагувалось 3 разів. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12549 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7129 раз. Подякували: 3316 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:55 Re: борьба freeze написав: не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими

С плесенью сталкиваются все, а с автомобилем на красный свет только некоторые. Поэтому плесень убивает количеством слабых, а авто всех всегда. С плесенью сталкиваются все, а с автомобилем на красный свет только некоторые. Поэтому плесень убивает количеством слабых, а авто всех всегда. sal Повідомлень: 3930 З нами з: 25.03.16 Подякував: 805 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире Львовские ученые получили грант на разработку вакцины от коронавируса: важнейшее лекарство столетия может родиться в Украине

освоят 5 лямов на разработку "нового" антибиотика и еще десять на вакцину.. Держу кулаки за отечественную науку. освоят 5 лямов на разработку "нового" антибиотика и еще десять на вакцину.. Держу кулаки за отечественную науку. st512 Повідомлень: 889 З нами з: 09.07.13 Подякував: 95 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:14 Вкладчик1234 ,

А вот "войны" как не было, так и нет - именно оформленного юридически факта. Почему его скрывают?



Вы лично готовы (хотите) открытого объявления войны мордору? Кроме юридического упорядочения вопроса, какие лично для себя выгоды вы найдете?

Я, пока вы думаете над выгодами, оьрисую вам невыгоды: ваш автомобиль подлежит передаче в народное хозяйство. Не безвозмездно, конечно!!! Вам будет выдана расписка, что по окончании войны вам его компенсируют!

В вашей большой квартире в одной из комнат поселится комендант города с замами. А где им жить? А у вас лишние 40 квадратов!

Ваша жена отправляется в госпиталь на перевязки бойцам. Не бесплатно! За карточки на хлеб и сахар!

Готовы?

Потому закройте свой пятачек, что надо объявить войну России и тихонечко радуйтесь, что война ещё не в вашем городе.



1. Короновирусы известны десятки лет. Но достали их как пугалку только сейчас.



Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне?

В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было??

Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы? Вы лично готовы (хотите) открытого объявления войны мордору? Кроме юридического упорядочения вопроса, какие лично для себя выгоды вы найдете?Я, пока вы думаете над выгодами, оьрисую вам невыгоды: ваш автомобиль подлежит передаче в народное хозяйство. Не безвозмездно, конечно!!! Вам будет выдана расписка, что по окончании войны вам его компенсируют!В вашей большой квартире в одной из комнат поселится комендант города с замами. А где им жить? А у вас лишние 40 квадратов!Ваша жена отправляется в госпиталь на перевязки бойцам. Не бесплатно! За карточки на хлеб и сахар!Готовы?Потому закройте свой пятачек, что надо объявить войну России и тихонечко радуйтесь, что война ещё не в вашем городе.Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне?В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было??Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы? Hotab

Повідомлень: 3034 З нами з: 15.02.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1771177217731774 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7225 1645893

ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29