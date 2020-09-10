Вкладчик1234 написав:Ну или как с "дивизиями 100500 танков у границ" - как только пипл на местах "начинает отвлекаться", что-то требовать, и т.д. - то "ВНЕЗАПНО" появляется "угроза"
Наркоман, что ли? Рашистские армии , как новосформированные , так и завершающие формирование, действительно стоят у границ. Это у них теперь ППД. Я смотрю, тут надо все на своей заднице испытывать,чтобы мозги включались. Чтобы под аппаратом на вентиляции полежал, с "мультиками " в полубреде, тогда будет вера в Ковид. И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий. Зря погибло несколько тысяч. Надо пустить это в родной город кое-кому.
Ключевое слово, отражающее суть, оппонентом специально)) выделено заглавными буквами. То есть он указал на иное.
Вкладчик1234 написав:Ну или как с "дивизиями 100500 танков у границ" - как только пипл на местах "начинает отвлекаться", что-то требовать, и т.д. - то "ВНЕЗАПНО" появляется "угроза"
Наркоман, что ли? Рашистские армии , как новосформированные , так и завершающие формирование, действительно стоят у границ. Это у них теперь ППД. Я смотрю, тут надо все на своей заднице испытывать,чтобы мозги включались. Чтобы под аппаратом на вентиляции полежал, с "мультиками " в полубреде, тогда будет вера в Ковид. И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий. Зря погибло несколько тысяч. Надо пустить это в родной город кое-кому.
Ключевое слово, отражающее суть, оппонентом специально)) выделено заглавными буквами. То есть он указал на иное.
Отож. В зависимости от "конъюнктуры", и независимо от "физической угрозы" (танки как стояли - так и стоят), - "угроза" то "достаётся", то так же пропадает (или героически "перемагается", путём "дякую, жму руку")
Так же и с короной: 1. Короновирусы известны десятки лет. Но достали их как пугалку только сейчас. Просто франшиза с "животными гриппами" перестала работать, стала непопулярной 2. Когда было 20 зараженных - тупо закрыди всю страну по домам, и закрыли всё, кроме Велюра и Эпика 3. Когда заражаются 2000+ человек в сутки - угрозы нэма 4. Когда будет нужно - опять всех закроют, даже если заражённых не будет
Тут вопрос не в том, есть угроза или нет. А в том, как её раскручивают и используют
А если угроза есть - то почему вопрос не решается? Как с короной, так и с 100500 танками. Они не вчера появились (и корона, и танки) - что было сделано за это время?
Кстати, Украина официально сейчас ни с кем не воюет. Если у нас война (и не вчера началась) - то этот вопрос можно было как-то оформить? Нет же, один коллаборант выдумал какое-то "АТО", потом героически "закончил", и начал ССО. Параллельно утилизировав пассионариев в котлах. "Оккупацию" Крыма юридически тоже еле-еле, со скрипом, продавили. Если не помните - то гэть-мэн настаивал, что это не "оккупация", а "эффективный контроль" А вот "войны" как не было, так и нет - именно оформленного юридически факта. Почему его скрывают?
Или кто-то может назвать официальную дату начала войны, и противника?
Или можете только угрожать " И чтобы град влетел в кухонное окно, тогда будет вера в реальность событий."?
Есть война? Так воюйте. Вы ж военный, это Ваша работа
Так же как и работа медиков - лечить. А не "героически" сидеть по самоизоляциям и бояться подойти к человеку
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 11 вер, 2020 12:02, всього редагувалось 3 разів.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
freeze написав:не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими
С плесенью сталкиваются все, а с автомобилем на красный свет только некоторые. Поэтому плесень убивает количеством слабых, а авто всех всегда.
А вот "войны" как не было, так и нет - именно оформленного юридически факта. Почему его скрывают?
Вы лично готовы (хотите) открытого объявления войны мордору? Кроме юридического упорядочения вопроса, какие лично для себя выгоды вы найдете? Я, пока вы думаете над выгодами, оьрисую вам невыгоды: ваш автомобиль подлежит передаче в народное хозяйство. Не безвозмездно, конечно!!! Вам будет выдана расписка, что по окончании войны вам его компенсируют! В вашей большой квартире в одной из комнат поселится комендант города с замами. А где им жить? А у вас лишние 40 квадратов! Ваша жена отправляется в госпиталь на перевязки бойцам. Не бесплатно! За карточки на хлеб и сахар! Готовы? Потому закройте свой пятачек, что надо объявить войну России и тихонечко радуйтесь, что война ещё не в вашем городе.
1. Короновирусы известны десятки лет. Но достали их как пугалку только сейчас.
Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне? В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было?? Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы?