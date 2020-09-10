Я в курсе про ограничения "военного времени", пугать не надо.
А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"?
Говорить, что сам по себе ковид такой страшный, - не справедливо
Говорить,что автомобиль, вращающийся в толпу на остановке, страшен и опасен - несправедливо. Это просто человек по своей сути слишком мягкий и рыхлый . Почему-то ломается от удара автомобиля.
Люди такие, какие они есть! И вот для таких, какие они есть, он очень опасен. Так ясно?
Может хватить мыслить войной 40-х годов 20 столетия.
Да, сейчас войны другие. Рашеванская армия может даже не заходить. И вам даже не предоставится возможность из балкона кинуть бутылку с бензином по рашистскому танку. Потому что по вашему городу будут лететь "Калибры". Сразу после объявления войны. В Сирии ж война выглядит как розарий и пахнет ландышами,да?
Hotab написав:А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"?
Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!
Hotab написав:Ковид очень опасен. Так ясно?
Не настолько опасен, насколько нагнетают истерию
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Плюс ко всему - "умершие от ковида" имели серьёзные болячки, от которых несколько десятилетий назад не было лечения вообще. Говорить, что сам по себе ковид такой страшный, - не справедливо
Напомнило. Пару дней назад Глава Национального агентства здоровья Молдовы Фуртунэ в какой-то телепрограмме заявил - Я не хочу казаться циничным, но во всем мире Ковид унёс жизни тех, кто был обузой для себя и окружающих. Эти люди мучались от сердечно-сосудистых паталогий, диабета, рака.
После какого вида алкоголя чиновник ляпнул такое, рассматривать не будем.
Теперь следим за временем.
8.30 Сказал до 11.30 основные партии Молдовы выразили своё отношение к сказанному, как к оскорблению всех тех, кто потерял своих близких - дословно. 11.40 чиновник извинился 14.30 чиновник подал в отставку
vetka написав:Может хватить мыслить войной 40-х годов 20 столетия.
Да, сейчас войны другие. Рашеванская армия может даже не заходить. И вам даже не предоставится возможность из балкона кинуть бутылку с бензином по рашистскому танку. Потому что по вашему городу будут лететь "Калибры". Сразу после объявления войны. В Сирии ж война выглядит как розарий и пахнет ландышами,да?
Спасибо ветке и хотабу за дополнения.
Но дело в том, что сейчас Украина - мирная страна, и не ведёт ни с кем войну (как ни странно). Если я не прав - поправьте
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте