Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1773177417751776> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 257 Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:49 vetka написав: Hotab написав: Вкладчик1234 ,

Я в курсе про ограничения "военного времени", пугать не надо.



А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"?



Говорить, что сам по себе ковид такой страшный, - не справедливо



Говорить,что автомобиль, вращающийся в толпу на остановке, страшен и опасен - несправедливо. Это просто человек по своей сути слишком мягкий и рыхлый . Почему-то ломается от удара автомобиля.



Люди такие, какие они есть! И вот для таких, какие они есть, он очень опасен. Так ясно? А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"?Говорить,что автомобиль, вращающийся в толпу на остановке, страшен и опасен - несправедливо. Это просто человек по своей сути слишком мягкий и рыхлый . Почему-то ломается от удара автомобиля.Люди такие, какие они есть! И вот для таких, какие они есть, он очень опасен. Так ясно?

Может хватить мыслить войной 40-х годов 20 столетия. Может хватить мыслить войной 40-х годов 20 столетия.

Да, сейчас войны другие. Рашеванская армия может даже не заходить. И вам даже не предоставится возможность из балкона кинуть бутылку с бензином по рашистскому танку. Потому что по вашему городу будут лететь "Калибры". Сразу после объявления войны.

В Сирии ж война выглядит как розарий и пахнет ландышами,да? Да, сейчас войны другие. Рашеванская армия может даже не заходить. И вам даже не предоставится возможность из балкона кинуть бутылку с бензином по рашистскому танку. Потому что по вашему городу будут лететь "Калибры". Сразу после объявления войны.В Сирии ж война выглядит как розарий и пахнет ландышами,да? Hotab

Повідомлень: 3038 З нами з: 15.02.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:49 Hotab написав: А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"? А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"?

Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!

Hotab написав: Ковид очень опасен. Так ясно? Ковид очень опасен. Так ясно?

Не настолько опасен, насколько нагнетают истерию Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!Не настолько опасен, насколько нагнетают истерию Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12555 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7130 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Папа без маски , что теперь коронавирусные скажут?

Попкорм Папа без маски , что теперь коронавирусные скажут?Попкорм За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1904 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:53 freeze написав: Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет

Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет. Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет. safonovstanislav Повідомлень: 2881 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:53 Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!



Какой-то баран, ейбогу. По настоящему он нападет тогда, когда объявить войну. То, чего походу, такая ватка и ветка ждёт. А сейчас ограниченными силами "ихтамнетов". Какой-то баран, ейбогу. По настоящему он нападет тогда, когда объявить войну. То, чего походу, такая ватка и ветка ждёт. А сейчас ограниченными силами "ихтамнетов". Hotab

Повідомлень: 3038 З нами з: 15.02.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:57 Вкладчик1234 написав: Плюс ко всему - "умершие от ковида" имели серьёзные болячки, от которых несколько десятилетий назад не было лечения вообще. Говорить, что сам по себе ковид такой страшный, - не справедливо Плюс ко всему - "умершие от ковида" имели серьёзные болячки, от которых несколько десятилетий назад не было лечения вообще. Говорить, что сам по себе ковид такой страшный, - не справедливо



Напомнило.

Пару дней назад Глава Национального агентства здоровья Молдовы Фуртунэ в какой-то телепрограмме заявил -

Я не хочу казаться циничным, но во всем мире Ковид унёс жизни тех, кто был обузой для себя и окружающих. Эти люди мучались от сердечно-сосудистых паталогий, диабета, рака.



После какого вида алкоголя чиновник ляпнул такое, рассматривать не будем.



Теперь следим за временем.



8.30 Сказал

до 11.30 основные партии Молдовы выразили своё отношение к сказанному, как к оскорблению всех тех, кто потерял своих близких - дословно.

11.40 чиновник извинился

14.30 чиновник подал в отставку



Молдова - это Европа, имхо. Напомнило.Пару дней назад Глава Национального агентства здоровья Молдовы Фуртунэ в какой-то телепрограмме заявил -Я не хочу казаться циничным, но во всем мире Ковид унёс жизни тех, кто был обузой для себя и окружающих. Эти люди мучались от сердечно-сосудистых паталогий, диабета, рака.После какого вида алкоголя чиновник ляпнул такое, рассматривать не будем.Теперь следим за временем.8.30 Сказалдо 11.30 основные партии Молдовы выразили своё отношение к сказанному, как к оскорблению всех тех, кто потерял своих близких - дословно.11.40 чиновник извинился14.30 чиновник подал в отставкуМолдова - это Европа, имхо. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4410 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:58 safonovstanislav написав: freeze написав: Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет

Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет. Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.



Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4410 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:58 Hotab написав: vetka написав: Может хватить мыслить войной 40-х годов 20 столетия. Может хватить мыслить войной 40-х годов 20 столетия.

Да, сейчас войны другие. Рашеванская армия может даже не заходить. И вам даже не предоставится возможность из балкона кинуть бутылку с бензином по рашистскому танку. Потому что по вашему городу будут лететь "Калибры". Сразу после объявления войны.

В Сирии ж война выглядит как розарий и пахнет ландышами,да? Да, сейчас войны другие. Рашеванская армия может даже не заходить. И вам даже не предоставится возможность из балкона кинуть бутылку с бензином по рашистскому танку. Потому что по вашему городу будут лететь "Калибры". Сразу после объявления войны.В Сирии ж война выглядит как розарий и пахнет ландышами,да?

Спасибо ветке и хотабу за дополнения.



Но дело в том, что сейчас Украина - мирная страна, и не ведёт ни с кем войну (как ни странно). Если я не прав - поправьте Спасибо ветке и хотабу за дополнения.Но дело в том, что сейчас Украина - мирная страна, и не ведёт ни с кем войну (как ни странно). Если я не прав - поправьте Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12555 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7130 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:00 Lion+ написав: Папа без маски , что теперь коронавирусные скажут?

Попкорм Папа без маски , что теперь коронавирусные скажут?Попкорм



Филарет тоже говорил, что коронавирус наказание за содомию.

Теперь мы наблюдаем за здоровьем Филарета и о том выкарабкается ли он в 91 год из своей пневмонии.



Обязательно берите с них пример ))) Филарет тоже говорил, что коронавирус наказание за содомию.Теперь мы наблюдаем за здоровьем Филарета и о том выкарабкается ли он в 91 год из своей пневмонии.Обязательно берите с них пример ))) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4410 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:01 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет

Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет. Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.



Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов.

А вы сколько лет и когда жили в Сомали? А вы сколько лет и когда жили в Сомали? vetka Повідомлень: 6537 З нами з: 04.03.14 Подякував: 407 раз. Подякували: 1096 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1773177417751776> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29