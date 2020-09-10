RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1773177417751776>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:49

  vetka написав:
  Hotab написав:Вкладчик1234 ,
Я в курсе про ограничения "военного времени", пугать не надо.

А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"?

Говорить, что сам по себе ковид такой страшный, - не справедливо

Говорить,что автомобиль, вращающийся в толпу на остановке, страшен и опасен - несправедливо. Это просто человек по своей сути слишком мягкий и рыхлый . Почему-то ломается от удара автомобиля.

Люди такие, какие они есть! И вот для таких, какие они есть, он очень опасен. Так ясно?

Может хватить мыслить войной 40-х годов 20 столетия.

Да, сейчас войны другие. Рашеванская армия может даже не заходить. И вам даже не предоставится возможность из балкона кинуть бутылку с бензином по рашистскому танку. Потому что по вашему городу будут лететь "Калибры". Сразу после объявления войны.
В Сирии ж война выглядит как розарий и пахнет ландышами,да?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:49

  Hotab написав:А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"?

Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!
  Hotab написав:Ковид очень опасен. Так ясно?

Не настолько опасен, насколько нагнетают истерию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12555
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7130 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення

Папа без маски , что теперь коронавирусные скажут?
Попкорм :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1904
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:53

  freeze написав:Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет

Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2881
З нами з: 10.05.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:53

Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!

Какой-то баран, ейбогу. По настоящему он нападет тогда, когда объявить войну. То, чего походу, такая ватка и ветка ждёт. А сейчас ограниченными силами "ихтамнетов".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3038
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:57

  Вкладчик1234 написав:Плюс ко всему - "умершие от ковида" имели серьёзные болячки, от которых несколько десятилетий назад не было лечения вообще. Говорить, что сам по себе ковид такой страшный, - не справедливо


Напомнило.
Пару дней назад Глава Национального агентства здоровья Молдовы Фуртунэ в какой-то телепрограмме заявил -
Я не хочу казаться циничным, но во всем мире Ковид унёс жизни тех, кто был обузой для себя и окружающих. Эти люди мучались от сердечно-сосудистых паталогий, диабета, рака.

После какого вида алкоголя чиновник ляпнул такое, рассматривать не будем.

Теперь следим за временем.

8.30 Сказал
до 11.30 основные партии Молдовы выразили своё отношение к сказанному, как к оскорблению всех тех, кто потерял своих близких - дословно.
11.40 чиновник извинился
14.30 чиновник подал в отставку

Молдова - это Европа, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18345
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 7126 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:58

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет

Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.


Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18345
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 7126 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:58

  Hotab написав:
  vetka написав:Может хватить мыслить войной 40-х годов 20 столетия.

Да, сейчас войны другие. Рашеванская армия может даже не заходить. И вам даже не предоставится возможность из балкона кинуть бутылку с бензином по рашистскому танку. Потому что по вашему городу будут лететь "Калибры". Сразу после объявления войны.
В Сирии ж война выглядит как розарий и пахнет ландышами,да?

Спасибо ветке и хотабу за дополнения.

Но дело в том, что сейчас Украина - мирная страна, и не ведёт ни с кем войну (как ни странно). Если я не прав - поправьте
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12555
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7130 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:00

  Lion+ написав:Папа без маски , что теперь коронавирусные скажут?
Попкорм


Филарет тоже говорил, что коронавирус наказание за содомию.
Теперь мы наблюдаем за здоровьем Филарета и о том выкарабкается ли он в 91 год из своей пневмонии.

Обязательно берите с них пример )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18345
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 7126 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:01

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет

Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.


Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. :mrgreen:

А вы сколько лет и когда жили в Сомали?
vetka
 
Повідомлень: 6537
З нами з: 04.03.14
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1773177417751776>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: s0v7a, safonovstanislav і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7225 1645928
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 00:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25559)
11.09.2020 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.