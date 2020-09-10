Hotab написав:

Я в курсе про ограничения "военного времени", пугать не надо.



Говорить, что сам по себе ковид такой страшный, - не справедливо



А может потому что ватничек как раз то и не живёт в Украине, и хотел бы, чтобы украинские города бомбились, чтоб народ работал за продовольственные карточки , и чтобы недовольные массы вышли на улицы и сказали "ой, да лучше уже в союзе с путлером,чем вот так"? Может вы нам тут вещаете из принципа "чем хуже, тем лучше"?Говорить,что автомобиль, вращающийся в толпу на остановке, страшен и опасен - несправедливо. Это просто человек по своей сути слишком мягкий и рыхлый . Почему-то ломается от удара автомобиля.Люди такие, какие они есть! И вот для таких, какие они есть, он очень опасен. Так ясно?