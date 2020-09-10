Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1773177417751776 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 257 Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:05 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет

Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет. Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.



Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов.

Афганскому пуштуну, по совместительству депутату, наваляли по голове - можно сказать безнаказанно

Недавно бывшему політв'язню в гидропарке(?) тоже выписали по пьяни

Машины сжигают. Журналистов убивают. Собирают или уничтожают чужой урожай. За контрабас, лес и бурштын - вообще молчу



Так что недалеко мы от Сомали Афганскому пуштуну, по совместительству депутату, наваляли по голове - можно сказать безнаказанноНедавно бывшему політв'язню в гидропарке(?) тоже выписали по пьяниМашины сжигают. Журналистов убивают. Собирают или уничтожают чужой урожай. За контрабас, лес и бурштын - вообще молчуТак что недалеко мы от Сомали Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12555 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7130 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:07 Hotab написав: Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне?

В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было??

Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы? Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне?В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было??Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы?

Всегда есть баланс. Если человек умер ещё вчера, то он уже гарантированно не умрёт ни сегодня, ни завтра. По-этому, рекордно высокая смертность в самое ближайшее время смениться на рекордно низкую смертность. Если "вчера" был +17% к обычной смертности, то "завтра" будет -17% от обычной смертности.



Умирают ведь не дети, которые недожили бы десятилетия. Умирают старики по 90 лет, которые недожили, кто год, кто месяц, а кто и вообще неделю.



"Минздрав: 90% больных COVID-19 - это люди преклонного возраста и с хроническими болезнями"

https://www.unn.com.ua/ru/news/1890897- ... khvorobami Всегда есть баланс. Если человек умер ещё вчера, то он уже гарантированно не умрёт ни сегодня, ни завтра. По-этому, рекордно высокая смертность в самое ближайшее время смениться на рекордно низкую смертность. Если "вчера" был +17% к обычной смертности, то "завтра" будет -17% от обычной смертности.Умирают ведь не дети, которые недожили бы десятилетия. Умирают старики по 90 лет, которые недожили, кто год, кто месяц, а кто и вообще неделю."Минздрав: 90% больных COVID-19 - это люди преклонного возраста и с хроническими болезнями" safonovstanislav Повідомлень: 2882 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 456 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:13 vetka написав: freeze написав: safonovstanislav написав: Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет. Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.



Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов.

А вы сколько лет и когда жили в Сомали? А вы сколько лет и когда жили в Сомали?



В Сомали не жил, по сводкам криминальной хроники, захватам заложников и терактам сужу, но в Мозамбике бывал.

Если хотите замените Сомали на Мозамбик. Будет тоже удачный пример, хотя Мозамбик вероятно лучше Сомали. В Сомали не жил, по сводкам криминальной хроники, захватам заложников и терактам сужу, но в Мозамбике бывал.Если хотите замените Сомали на Мозамбик. Будет тоже удачный пример, хотя Мозамбик вероятно лучше Сомали. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4410 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:15 РФПИ договорился о поставках до 50 млн доз вакцины "Спутник V" в Бразилию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия подписали соглашение о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.

Вакцина начинает превращаться в экспортный товар. Вакцина начинает превращаться в экспортный товар. Волгарь Повідомлень: 7689 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:15 Hotab написав: Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!



Какой-то баран, ейбогу. По настоящему он нападет тогда, когда объявить войну. То, чего походу, такая ватка и ветка ждёт. А сейчас ограниченными силами "ихтамнетов". Какой-то баран, ейбогу. По настоящему он нападет тогда, когда объявить войну. То, чего походу, такая ватка и ветка ждёт. А сейчас ограниченными силами "ихтамнетов".

Так он напал и уже война, или только готовится напасть?



Если напал - тогда нужно вводить ВП (после "Керчи" вводили, и норм)



Если официально зафиксировать войну - то скорее всего возникнут трудности с коллаборацией в частности в энергетической сфере Поэтому для пересичных - война, а для илиты - партнёрство. Поэтому, скорее всего, документально и не фиксируют факт войны, чтобы оставить себе лазейку для легальной коллаборации Так он напал и уже война, или только готовится напасть?Если напал - тогда нужно вводить ВП (после "Керчи" вводили, и норм)Если официально зафиксировать войну - то скорее всего возникнут трудности с коллаборацией в частности в энергетической сфере Поэтому для пересичных - война, а для илиты - партнёрство. Поэтому, скорее всего, документально и не фиксируют факт войны, чтобы оставить себе лазейку для легальной коллаборации Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 11 вер, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12555 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7130 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:15 Вкладчик1234 написав: Так что недалеко мы от Сомали Так что недалеко мы от Сомали



Вы сильный пессимист. Говорят белый человек живым и не в качестве заложника не очень далеко может отъехать от Могадишо. Вы же здесь свободно переместитесь из Киева в Запорожье. Вы сильный пессимист. Говорят белый человек живым и не в качестве заложника не очень далеко может отъехать от Могадишо. Вы же здесь свободно переместитесь из Киева в Запорожье. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4410 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:18 freeze написав: Вы же здесь свободно переместитесь из Киева в Запорожье. Вы же здесь свободно переместитесь из Киева в Запорожье.

Недавно был в заложниках у короно-истерии и из-за этого достаточно проблематично лечил зуб. Если бы умер от зубной боли, или какого-то заражения, - тоже бы списали на корону, а не на карантин и неоказание помощи



Некоторые не хотели принимать из-за "карантина". И из-за транспортных проблем пришлось не раз нанимать такси.



Я думаю, в Могадишо я лечил бы зуб так же проблематично



Кстати, у врачей тариф был тоже какой-то "коронный". Видимо доплата за "опасные условия" Недавно был в заложниках у короно-истерии и из-за этого достаточно проблематично лечил зуб. Если бы умер от зубной боли, или какого-то заражения, - тоже бы списали на корону, а не на карантин и неоказание помощиНекоторые не хотели принимать из-за "карантина". И из-за транспортных проблем пришлось не раз нанимать такси.Я думаю, в Могадишо я лечил бы зуб так же проблематичноКстати, у врачей тариф был тоже какой-то "коронный". Видимо доплата за "опасные условия" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12555 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7130 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:26 freeze написав: vetka написав: freeze написав: Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов.

А вы сколько лет и когда жили в Сомали? А вы сколько лет и когда жили в Сомали?



В Сомали не жил, по сводкам криминальной хроники, захватам заложников и терактам сужу, но в Мозамбике бывал.

Если хотите замените Сомали на Мозамбик. Будет тоже удачный пример, хотя Мозамбик вероятно лучше Сомали. В Сомали не жил, по сводкам криминальной хроники, захватам заложников и терактам сужу, но в Мозамбике бывал.Если хотите замените Сомали на Мозамбик. Будет тоже удачный пример, хотя Мозамбик вероятно лучше Сомали.



У нас тоже ситуация не лучше. В этом году было резонансное дело прям у меня на районе.

"В Днепре будут судить 6 членов организованной группы, на счету которых похищение людей, вымогательство, угон и смертельная ДТП"

https://gorod.dp.ua/news/174888



В новости лучше вообще не заглядывать, а то, у нас даже балконы периодически убивают людей, создают конкуренцию коронавирусу. И это реальная опасность, от которой реально умирают люди моего возраста, а не какой-то коронавирус, который косит людей возрастом от 90 лет, до которого в Украине просто не доживают У нас тоже ситуация не лучше. В этом году было резонансное дело прям у меня на районе."В Днепре будут судить 6 членов организованной группы, на счету которых похищение людей, вымогательство, угон и смертельная ДТП"В новости лучше вообще не заглядывать, а то, у нас даже балконы периодически убивают людей, создают конкуренцию коронавирусу. И это реальная опасность, от которой реально умирают люди моего возраста, а не какой-то коронавирус, который косит людей возрастом от 90 лет, до которого в Украине просто не доживают safonovstanislav Повідомлень: 2882 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:43 Вкладчик1234

safonovstanislav



Просто предлагаю вам попутешествовавать по Сомали, Мозамбику или Афганистану, и только после этого поговорить о том, насколько у нас всё плохо.

Не забудьте оставить завещание перед увлекательной поездкой, чтобы облегчить родственникам бюрократические процедуры Просто предлагаю вам попутешествовавать по Сомали, Мозамбику или Афганистану, и только после этого поговорить о том, насколько у нас всё плохо.Не забудьте оставить завещание перед увлекательной поездкой, чтобы облегчить родственникам бюрократические процедуры Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4410 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:57 freeze написав: Вкладчик1234

safonovstanislav



Просто предлагаю вам попутешествовавать по Сомали, Мозамбику или Афганистану, и только после этого поговорить о том, насколько у нас всё плохо.

Не забудьте оставить завещание перед увлекательной поездкой, чтобы облегчить родственникам бюрократические процедуры Просто предлагаю вам попутешествовавать по Сомали, Мозамбику или Афганистану, и только после этого поговорить о том, насколько у нас всё плохо.Не забудьте оставить завещание перед увлекательной поездкой, чтобы облегчить родственникам бюрократические процедуры

Если бомж, и звать никак, то в любой стране в безопасности. Если с человека можно что-то поиметь, то в любой стране будут пытаться поиметь.



Есть каналы в ютубе "the люди", "поехавший", "OLEG PRIKHODKO" и другие, где авторы путешествуют как раз по самым неблагополучным регионам мира.



Для примера. В какой стране президент или олигарх может выйти на улицу без охраны? Если такие страны есть, то их мало, и это уж точно не про Украину. Это при том, что любой бомж может гулять по любой стране где хочет и никому не будет интересен Если бомж, и звать никак, то в любой стране в безопасности. Если с человека можно что-то поиметь, то в любой стране будут пытаться поиметь.Есть каналы в ютубе "the люди", "поехавший", "OLEG PRIKHODKO" и другие, где авторы путешествуют как раз по самым неблагополучным регионам мира.Для примера. В какой стране президент или олигарх может выйти на улицу без охраны? Если такие страны есть, то их мало, и это уж точно не про Украину. Это при том, что любой бомж может гулять по любой стране где хочет и никому не будет интересен safonovstanislav Повідомлень: 2882 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1773177417751776 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7225 1645928

ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29