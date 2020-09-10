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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1773177417751776

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:05

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет

Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.


Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. :mrgreen:

Афганскому пуштуну, по совместительству депутату, наваляли по голове - можно сказать безнаказанно
Недавно бывшему політв'язню в гидропарке(?) тоже выписали по пьяни
Машины сжигают. Журналистов убивают. Собирают или уничтожают чужой урожай. За контрабас, лес и бурштын - вообще молчу :)

Так что недалеко мы от Сомали :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:07

  Hotab написав:Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне?
В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было??
Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы?

Всегда есть баланс. Если человек умер ещё вчера, то он уже гарантированно не умрёт ни сегодня, ни завтра. По-этому, рекордно высокая смертность в самое ближайшее время смениться на рекордно низкую смертность. Если "вчера" был +17% к обычной смертности, то "завтра" будет -17% от обычной смертности.

Умирают ведь не дети, которые недожили бы десятилетия. Умирают старики по 90 лет, которые недожили, кто год, кто месяц, а кто и вообще неделю.

"Минздрав: 90% больных COVID-19 - это люди преклонного возраста и с хроническими болезнями"
https://www.unn.com.ua/ru/news/1890897- ... khvorobami
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:13

  vetka написав:
  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.


Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. :mrgreen:

А вы сколько лет и когда жили в Сомали?


В Сомали не жил, по сводкам криминальной хроники, захватам заложников и терактам сужу, но в Мозамбике бывал.
Если хотите замените Сомали на Мозамбик. Будет тоже удачный пример, хотя Мозамбик вероятно лучше Сомали. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:15

РФПИ договорился о поставках до 50 млн доз вакцины "Спутник V" в Бразилию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия подписали соглашение о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.

Вакцина начинает превращаться в экспортный товар.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:15

  Hotab написав:
Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!

Какой-то баран, ейбогу. По настоящему он нападет тогда, когда объявить войну. То, чего походу, такая ватка и ветка ждёт. А сейчас ограниченными силами "ихтамнетов".

Так он напал и уже война, или только готовится напасть?

Если напал - тогда нужно вводить ВП (после "Керчи" вводили, и норм)

Если официально зафиксировать войну - то скорее всего возникнут трудности с коллаборацией в частности в энергетической сфере Поэтому для пересичных - война, а для илиты - партнёрство. Поэтому, скорее всего, документально и не фиксируют факт войны, чтобы оставить себе лазейку для легальной коллаборации
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 11 вер, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:15

  Вкладчик1234 написав:Так что недалеко мы от Сомали


Вы сильный пессимист. Говорят белый человек живым и не в качестве заложника не очень далеко может отъехать от Могадишо. Вы же здесь свободно переместитесь из Киева в Запорожье.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:18

  freeze написав:Вы же здесь свободно переместитесь из Киева в Запорожье.

Недавно был в заложниках у короно-истерии и из-за этого достаточно проблематично лечил зуб. Если бы умер от зубной боли, или какого-то заражения, - тоже бы списали на корону, а не на карантин и неоказание помощи

Некоторые не хотели принимать из-за "карантина". И из-за транспортных проблем пришлось не раз нанимать такси.

Я думаю, в Могадишо я лечил бы зуб так же проблематично :)

Кстати, у врачей тариф был тоже какой-то "коронный". Видимо доплата за "опасные условия"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:26

  freeze написав:
  vetka написав:
  freeze написав:Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов. :mrgreen:

А вы сколько лет и когда жили в Сомали?


В Сомали не жил, по сводкам криминальной хроники, захватам заложников и терактам сужу, но в Мозамбике бывал.
Если хотите замените Сомали на Мозамбик. Будет тоже удачный пример, хотя Мозамбик вероятно лучше Сомали. :mrgreen:


У нас тоже ситуация не лучше. В этом году было резонансное дело прям у меня на районе.
"В Днепре будут судить 6 членов организованной группы, на счету которых похищение людей, вымогательство, угон и смертельная ДТП"
https://gorod.dp.ua/news/174888

В новости лучше вообще не заглядывать, а то, у нас даже балконы периодически убивают людей, создают конкуренцию коронавирусу. И это реальная опасность, от которой реально умирают люди моего возраста, а не какой-то коронавирус, который косит людей возрастом от 90 лет, до которого в Украине просто не доживают
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:43

Вкладчик1234
safonovstanislav

Просто предлагаю вам попутешествовавать по Сомали, Мозамбику или Афганистану, и только после этого поговорить о том, насколько у нас всё плохо. :mrgreen:
Не забудьте оставить завещание перед увлекательной поездкой, чтобы облегчить родственникам бюрократические процедуры :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:57

  freeze написав:Вкладчик1234
safonovstanislav

Просто предлагаю вам попутешествовавать по Сомали, Мозамбику или Афганистану, и только после этого поговорить о том, насколько у нас всё плохо. :mrgreen:
Не забудьте оставить завещание перед увлекательной поездкой, чтобы облегчить родственникам бюрократические процедуры :mrgreen:

Если бомж, и звать никак, то в любой стране в безопасности. Если с человека можно что-то поиметь, то в любой стране будут пытаться поиметь.

Есть каналы в ютубе "the люди", "поехавший", "OLEG PRIKHODKO" и другие, где авторы путешествуют как раз по самым неблагополучным регионам мира.

Для примера. В какой стране президент или олигарх может выйти на улицу без охраны? Если такие страны есть, то их мало, и это уж точно не про Украину. Это при том, что любой бомж может гулять по любой стране где хочет и никому не будет интересен
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