freeze написав:Тупых не так много, поэтому никто полицию отменят не будет
Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.
Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов.
Афганскому пуштуну, по совместительству депутату, наваляли по голове - можно сказать безнаказанно Недавно бывшему політв'язню в гидропарке(?) тоже выписали по пьяни Машины сжигают. Журналистов убивают. Собирают или уничтожают чужой урожай. За контрабас, лес и бурштын - вообще молчу
Так что недалеко мы от Сомали
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Hotab написав:Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне? В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было?? Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы?
Всегда есть баланс. Если человек умер ещё вчера, то он уже гарантированно не умрёт ни сегодня, ни завтра. По-этому, рекордно высокая смертность в самое ближайшее время смениться на рекордно низкую смертность. Если "вчера" был +17% к обычной смертности, то "завтра" будет -17% от обычной смертности.
Умирают ведь не дети, которые недожили бы десятилетия. Умирают старики по 90 лет, которые недожили, кто год, кто месяц, а кто и вообще неделю.
safonovstanislav написав:Украина десятилетиями живёт без правоохранительных органов, и ничего, хаоса на улицах нет.
Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов.
А вы сколько лет и когда жили в Сомали?
В Сомали не жил, по сводкам криминальной хроники, захватам заложников и терактам сужу, но в Мозамбике бывал. Если хотите замените Сомали на Мозамбик. Будет тоже удачный пример, хотя Мозамбик вероятно лучше Сомали.
РФПИ договорился о поставках до 50 млн доз вакцины "Спутник V" в Бразилию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия подписали соглашение о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.
Опять "АтоТПНнападьот"? Так вроде напал уже. Все на фронт!
Какой-то баран, ейбогу. По настоящему он нападет тогда, когда объявить войну. То, чего походу, такая ватка и ветка ждёт. А сейчас ограниченными силами "ихтамнетов".
Так он напал и уже война, или только готовится напасть?
Если напал - тогда нужно вводить ВП (после "Керчи" вводили, и норм)
Если официально зафиксировать войну - то скорее всего возникнут трудности с коллаборацией в частности в энергетической сфере Поэтому для пересичных - война, а для илиты - партнёрство. Поэтому, скорее всего, документально и не фиксируют факт войны, чтобы оставить себе лазейку для легальной коллаборации
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 11 вер, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
freeze написав:Вы же здесь свободно переместитесь из Киева в Запорожье.
Недавно был в заложниках у короно-истерии и из-за этого достаточно проблематично лечил зуб. Если бы умер от зубной боли, или какого-то заражения, - тоже бы списали на корону, а не на карантин и неоказание помощи
Некоторые не хотели принимать из-за "карантина". И из-за транспортных проблем пришлось не раз нанимать такси.
Я думаю, в Могадишо я лечил бы зуб так же проблематично
Кстати, у врачей тариф был тоже какой-то "коронный". Видимо доплата за "опасные условия"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
freeze написав:Вы просто не жили в Сомали, поэтому вам не с чем сравнивать, когда действительно нет правоохранительных органов.
А вы сколько лет и когда жили в Сомали?
В Сомали не жил, по сводкам криминальной хроники, захватам заложников и терактам сужу, но в Мозамбике бывал. Если хотите замените Сомали на Мозамбик. Будет тоже удачный пример, хотя Мозамбик вероятно лучше Сомали.
У нас тоже ситуация не лучше. В этом году было резонансное дело прям у меня на районе. "В Днепре будут судить 6 членов организованной группы, на счету которых похищение людей, вымогательство, угон и смертельная ДТП" https://gorod.dp.ua/news/174888
В новости лучше вообще не заглядывать, а то, у нас даже балконы периодически убивают людей, создают конкуренцию коронавирусу. И это реальная опасность, от которой реально умирают люди моего возраста, а не какой-то коронавирус, который косит людей возрастом от 90 лет, до которого в Украине просто не доживают
Просто предлагаю вам попутешествовавать по Сомали, Мозамбику или Афганистану, и только после этого поговорить о том, насколько у нас всё плохо. Не забудьте оставить завещание перед увлекательной поездкой, чтобы облегчить родственникам бюрократические процедуры
Просто предлагаю вам попутешествовавать по Сомали, Мозамбику или Афганистану, и только после этого поговорить о том, насколько у нас всё плохо. Не забудьте оставить завещание перед увлекательной поездкой, чтобы облегчить родственникам бюрократические процедуры
Если бомж, и звать никак, то в любой стране в безопасности. Если с человека можно что-то поиметь, то в любой стране будут пытаться поиметь.
Есть каналы в ютубе "the люди", "поехавший", "OLEG PRIKHODKO" и другие, где авторы путешествуют как раз по самым неблагополучным регионам мира.
Для примера. В какой стране президент или олигарх может выйти на улицу без охраны? Если такие страны есть, то их мало, и это уж точно не про Украину. Это при том, что любой бомж может гулять по любой стране где хочет и никому не будет интересен