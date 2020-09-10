Как бы на Украине продолжительность жизни больше, чем в Мозамбиках. Но украинские процессы развития вовсе не развитие медицины, образования, технологичности. Поэтому и Сомали и Украина могут приближаться друг к другу взаимно.
Hotab написав:Вы лично готовы (хотите) открытого объявления войны
Про войну говорят почему-то именно те, кто против ее объявления. По факту имеем оккупацию Крыма и Донбасса с линией разграничения, вдоль которой ведутся перестрелки, преследующие конкретные политические цели.
Hotab написав:Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне? В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было?? Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы?
Всегда есть баланс. Если человек умер ещё вчера, то он уже гарантированно не умрёт ни сегодня, ни завтра. По-этому, рекордно высокая смертность в самое ближайшее время смениться на рекордно низкую смертность. Если "вчера" был +17% к обычной смертности, то "завтра" будет -17% от обычной смертности.
Умирают ведь не дети, которые недожили бы десятилетия. Умирают старики по 90 лет, которые недожили, кто год, кто месяц, а кто и вообще неделю.
Значит ли это, что если вы собьете на машине бабушку лет 50 (60?, 70?,80?,выберите преемлимый возраст), то в суде можно выстроить защиту так: ничего страшного, это же не молодая женщина. Сейчас умерла, значит через 5 лет не умрет. Годится? С какого возраста люди уже недостойны жить ? И почему это вам вдруг нельзя навести "баланс", завалив пару бабушек. Можете ещё рассказать в суде о пользе для государства и ПФ.
Волгарь написав:РФПИ договорился о поставках до 50 млн доз вакцины "Спутник V" в Бразилию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия подписали соглашение о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.
Вакцина начинает превращаться в экспортный товар.
Эт хорошо, ибо баланс поступлений в РФ - катастрофа. Последние ОВГЗ РФ выкупили сами гос.банки в авральном режиме, а инвесторов вообще нет, негласный байкот-с объявили.