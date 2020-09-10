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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1774177517761777

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:04

  freeze написав:Долго гулять не будете, там бесплатная рабочая сила в цене )))

Ну, как бесплатная, кормить-то всё равно чем-то надо, хотя бы самой дешёвой едой. В Украине так пол страны живёт, впахивает круглые сутки за самую дешёвую еду.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как говорят, сначала было рабство, рабы работали плохо, нужны были надзиратели, а потом придумали деньги.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:24

Re: развитие как есть

Как бы на Украине продолжительность жизни больше, чем в Мозамбиках.
Но украинские процессы развития вовсе не развитие медицины, образования, технологичности. Поэтому и Сомали и Украина могут приближаться друг к другу взаимно.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:31

Re: со стороны

  Hotab написав:Вы лично готовы (хотите) открытого объявления войны

Про войну говорят почему-то именно те, кто против ее объявления.
По факту имеем оккупацию Крыма и Донбасса с линией разграничения, вдоль которой ведутся перестрелки, преследующие конкретные политические цели.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:44

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:Расскажите мне, какие ранее известные коронавирусы вызываали + 60 и 40% смертей москвичей в мае и июне?
В Питере порядок цифр похож, начиная с апреля и по август включительно: +15, +40, +50, +17%%% в месяц по отношению к этим же месяцам 2019 года. Покажите мне хоть какие-то ещё годы , когда такое было??
Италия(вся страна, а не отдельные города) в пиковые март-апрель показывала до+50% смертности. По отношению к этим же месяцам 2019 года и любым другим годам. Что это? Ранее известные коронавирусы?

Всегда есть баланс. Если человек умер ещё вчера, то он уже гарантированно не умрёт ни сегодня, ни завтра. По-этому, рекордно высокая смертность в самое ближайшее время смениться на рекордно низкую смертность. Если "вчера" был +17% к обычной смертности, то "завтра" будет -17% от обычной смертности.

Умирают ведь не дети, которые недожили бы десятилетия. Умирают старики по 90 лет, которые недожили, кто год, кто месяц, а кто и вообще неделю.

"Минздрав: 90% больных COVID-19 - это люди преклонного возраста и с хроническими болезнями"
https://www.unn.com.ua/ru/news/1890897- ... khvorobami

Значит ли это, что если вы собьете на машине бабушку лет 50 (60?, 70?,80?,выберите преемлимый возраст), то в суде можно выстроить защиту так: ничего страшного, это же не молодая женщина. Сейчас умерла, значит через 5 лет не умрет. Годится?
С какого возраста люди уже недостойны жить ?
И почему это вам вдруг нельзя навести "баланс", завалив пару бабушек. Можете ещё рассказать в суде о пользе для государства и ПФ.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  sal написав:преследующие конкретные политические цели.

Кто и какие цели преследует, уточните пожалуйста.
Раньше барыга на крови,кто сейчас?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:08

  Волгарь написав:РФПИ договорился о поставках до 50 млн доз вакцины "Спутник V" в Бразилию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия подписали соглашение о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.

Вакцина начинает превращаться в экспортный товар.

Эт хорошо, ибо баланс поступлений в РФ - катастрофа. Последние ОВГЗ РФ выкупили сами гос.банки в авральном режиме, а инвесторов вообще нет, негласный байкот-с объявили.
stm
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