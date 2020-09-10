RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1775177617771778

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:16

  st512 написав:
  Вкладчик1234 написав:Чтобы "внушить чувство тревоги"

А смысл, у паранокив и так хватает, пофигистам пофиг...

Все дуже просто...

Треба довести батьків до кондіції... Щоб вони самі сказали...Та ну нафіг дітей і нас "дєргати" - то школа. то самоізоляція!

Горє воно огнем, хай чадо сидить дома і вчиться онлайн... :!:
change_pm
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:17

От нашего подписчика к нам попало видео инспекции министра Степанова на рынок в Чернигове. Для удобства мы наложили титры на запись. Своими “впечатлениями” от бардака он по телефону делится, судя по всему, с министром экономики Игорем Петрашко. На рынке никто не придерживается масочного режима, нет санитайзеров и температурного скрининга.

При этом Держспоживслужба, которая должна следить за соблюдением карантинных норм, никак на это не реагирует. Подобная ситуация по словам министра во всех городах и если так будет продолжаться, то страну ждет катастрофа.

Для нас удивительно, что для министра стало новостью, что в регионах никто не придерживается карантина и все давно уже живут обычной жизнью. Самая главная проблема, что никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее. Особенно это невыгодно местным властям, которые уже вошли в выборы и сейчас не хотят терять электорат, выписывая штрафы и заставляя всех ходить в масках. Поэтому сколько бы правил не напечатал МОЗ и какие бы меры безопасности не установил - никто их выполнять не будет.
Видео телефонного звонка ниже

https://t.me/legitimniy/5134

:lol:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12561
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7130 раз.
Подякували: 3319 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:44

  Hotab написав:Значит ли это, что если вы собьете на машине бабушку лет 50 (60?, 70?,80?,выберите преемлимый возраст), то в суде можно выстроить защиту так: ничего страшного, это же не молодая женщина. Сейчас умерла, значит через 5 лет не умрет. Годится?

Есть такое понятие - "последняя соломинка ломает спину верблюда". Так вот, коронавирус - это и есть эта соломинка.

Здоровому человеку коронавирус вообще ни по чём, он его или не заметит или перенесёт легко. То же самое касается и детей, которые к своим годам ещё не успели обзавестись грузом хронических болезней. А вот, НЕКОТОРЫМ старикам, с уже и так неподъемным грузом болячек, как раз и не хватает этой соломинки, чтоб упасть от совокупной тяжести всех своих болезней.

По-этому, ваш пример неприемлимый. Даже, для категории 80+, смертность от коронавируса далека от 100%. Причём, чем МЕНЕЕ благополучная страна, тем смертность от коронавируса для категории 80+ ниже. Если в Италии, их система здравоохранения, чуть ли не с того света достаёт стариков, то, понятное дело, что любой слабенький вирус, от которого ещё нет лекарств, может всё-таки добить. То в Украине, если дожил до 80 лет, при полном отсутствии доступной системы здравоохранения, с таким здоровьем, никакой коронавирус не страшен.

Вот и вся разница. Коронавирус убивает только тех, кому не хватает последней соломинки. А сбить на машине можно и более-менее здорового человека, даже, если ему хоть 100 лет (мало ли, гены хорошие, здоровый образ жизни).
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 11 вер, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 10.05.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:49

Киев ничто Фастов все...

Пандемия приведет к краху крупнейших мировых мегаполисов
[07:30 10 сентября 2020 года ]

Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу. С другой — именно самые большие города превратились в эпицентры заражения, а значит, многие их жители задумываются об опасности, обусловленные проживанием в них. Об этом идет речь в статье профессора истории и международных отношений Принстонского университета Гарольда Джеймса, опубликованной IPG.

“Covid-19 убил мегаполисы? Нет сомнений, что пандемия меняет ход глобализации, превратив центры мировой экономики (такой, какой она была до 2020 года) в эпицентры заражения и ставя их будущее под вопрос. Но одновременно этот кризис подчеркнул слабости мегаполисов и ускорил уже начавшиеся ранее процессы”, — сказано в материале.

К началу века города, подобные Лондону, Нью-Йорку и Гонконгу, превратились в центральные узлы в глобальной системе потоков денег, людей и идей. В них аккумулировались предприниматели и инноваторы. Однако мегаполисам нужен широкий спектр и других работников, имеющих различные навыки. И поэтому в них также стекались иммигранты, ищущие удачи или просто новых возможностей для своих детей.

“Все это неизбежно создало новую напряженность в отношениях с окружающими территориями. Люди в пригородах или сельских районах стали воспринимать городскую жизнь как нечто недостижимое или нежелательное”, — говорится в статье.

Указывается, что вместе с Covid-19 пришел страх заразиться, и “начался массовый исход богачей”. Локальная экономика в зажиточных районах рухнула. Пандемия создала новую форму социальной поляризации, поскольку работники сферы услуг (здравоохранение, общественный транспорт, розничная торговля) были вынуждены либо подвергнуть себя риску заражения, либо пожертвовать своими доходами.

Напротив, работники из сферы знаний просто начали работать удаленно и заказывать товары и услуги на дом; они не потеряли ничего, кроме возможности физического общения.

“В последнее время вирус стал стимулировать поиски альтернативы дорогим (в допандемическую эпоху) мегаполисам. Технологии делают удаленную занятость весьма простой и привлекательной для работников из сферы знаний, устраняя неприятные поездки на работу и расходы на городскую жизнь. Почему бы не работать и жить там, где человеку хочется?” — сказано в колонке.

Так, исторической параллелью сегодняшнему упадку мегаполисов является Венеция. Задолго до нынешнего кризиса этот город давно стал олицетворением универсальной проблемы. Достигнув максимального расцвета в конце XVI века, он стал жертвой затяжного спада, вызванного изменением маршрутов торговых путей, возникновением новой конкуренции со стороны более бедных, но более динамичных городов, а также близостью к источникам болезней.

Впрочем, Венеция может также послужить моделью для мегаполиса в эпоху после Covid. Производство ключевых венецианских товаров переместилось в глубинку, в небольшие города, например, в Тревизо и Виченцу, что вынудило Венецианскую республику выстраивать новые политические отношения с окрестными территориями.

“А в наши дни уже начавшиеся ранее политические конфликты помешали единому ответу на пандемию. Сама природа глобальных городов такова, что они особенно уязвимы перед вирусом, но, когда тот ударил, лидеры городов и национальные власти стали сваливать вину друг на друга. Мэр Лондона Садик Хан регулярно критикует премьер-министра Британии Бориса Джонсона за его непоследовательную стратегию в отношении карантина. Мэр Нью-Йорка развязал трехстороннюю борьбу с губернатором штата Нью-Йорк и с Трампом, который сам использует кризис в американских городах для отвлечения внимание от собственных ошибок в управлении. В случае с Гонконгом вирус обеспечил Китаю прикрытие для установления власти над этой территорией с помощью нового, крайне широкого закона о безопасности”, — говорится в статье.

Авторы приходят к выводу, что без компетентного управления мегаполисы обречены разделить судьбу великих городов прошлого.
http://www.ukrrudprom.ua/news/Pandemiya ... lisov.html
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2361
З нами з: 02.03.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:56

Интересные изменения.

Больницы постепенно загружаются.
На последней видеоконференции ведущая инфекционистка порекомендовала не держать ковидных больных в больнице до отрицательного ПЦР.
Рекомендовано по улучшению состояния до определенных параметров выписывать больных на дом пораньше, чтобы долечивались уже там. Все для того, чтобы быстрее освобождать коечный фонд больниц для новых пациентов с Ковидом.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9868
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 2679 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 1775177617771778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], ЛОБ і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7225 1645989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 00:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (43)
11.09.2020 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.