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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1775177617771778 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 257 Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:16 st512 написав: Вкладчик1234 написав: Чтобы "внушить чувство тревоги" Чтобы "внушить чувство тревоги"

А смысл, у паранокив и так хватает, пофигистам пофиг... , у паранокив и так хватает, пофигистам пофиг...

Все дуже просто...



Треба довести батьків до кондіції... Щоб вони самі сказали...Та ну нафіг дітей і нас "дєргати" - то школа. то самоізоляція!



Горє воно огнем, хай чадо сидить дома і вчиться онлайн... Все дуже просто...Треба довести батьків до кондіції... Щоб вони самі сказали...Та ну нафіг дітей і нас "дєргати" - то школа. то самоізоляція!Горє воно огнем, хай чадо сидить дома і вчиться онлайн... change_pm Повідомлень: 2136 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:17 От нашего подписчика к нам попало видео инспекции министра Степанова на рынок в Чернигове. Для удобства мы наложили титры на запись. Своими “впечатлениями” от бардака он по телефону делится, судя по всему, с министром экономики Игорем Петрашко. На рынке никто не придерживается масочного режима, нет санитайзеров и температурного скрининга.



При этом Держспоживслужба, которая должна следить за соблюдением карантинных норм, никак на это не реагирует. Подобная ситуация по словам министра во всех городах и если так будет продолжаться, то страну ждет катастрофа.



Для нас удивительно, что для министра стало новостью, что в регионах никто не придерживается карантина и все давно уже живут обычной жизнью. Самая главная проблема, что никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее. Особенно это невыгодно местным властям, которые уже вошли в выборы и сейчас не хотят терять электорат, выписывая штрафы и заставляя всех ходить в масках. Поэтому сколько бы правил не напечатал МОЗ и какие бы меры безопасности не установил - никто их выполнять не будет.

Видео телефонного звонка ниже

https://t.me/legitimniy/5134



Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12561 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7130 раз. Подякували: 3319 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:44 Hotab написав: Значит ли это, что если вы собьете на машине бабушку лет 50 (60?, 70?,80?,выберите преемлимый возраст), то в суде можно выстроить защиту так: ничего страшного, это же не молодая женщина. Сейчас умерла, значит через 5 лет не умрет. Годится? Значит ли это, что если вы собьете на машине бабушку лет 50 (60?, 70?,80?,выберите преемлимый возраст), то в суде можно выстроить защиту так: ничего страшного, это же не молодая женщина. Сейчас умерла, значит через 5 лет не умрет. Годится?

Есть такое понятие - "последняя соломинка ломает спину верблюда". Так вот, коронавирус - это и есть эта соломинка.



Здоровому человеку коронавирус вообще ни по чём, он его или не заметит или перенесёт легко. То же самое касается и детей, которые к своим годам ещё не успели обзавестись грузом хронических болезней. А вот, НЕКОТОРЫМ старикам, с уже и так неподъемным грузом болячек, как раз и не хватает этой соломинки, чтоб упасть от совокупной тяжести всех своих болезней.



По-этому, ваш пример неприемлимый. Даже, для категории 80+, смертность от коронавируса далека от 100%. Причём, чем МЕНЕЕ благополучная страна, тем смертность от коронавируса для категории 80+ ниже. Если в Италии, их система здравоохранения, чуть ли не с того света достаёт стариков, то, понятное дело, что любой слабенький вирус, от которого ещё нет лекарств, может всё-таки добить. То в Украине, если дожил до 80 лет, при полном отсутствии доступной системы здравоохранения, с таким здоровьем, никакой коронавирус не страшен.



Вот и вся разница. Коронавирус убивает только тех, кому не хватает последней соломинки. А сбить на машине можно и более-менее здорового человека, даже, если ему хоть 100 лет (мало ли, гены хорошие, здоровый образ жизни). Есть такое понятие - "последняя соломинка ломает спину верблюда". Так вот, коронавирус - это и есть эта соломинка.Здоровому человеку коронавирус вообще ни по чём, он его или не заметит или перенесёт легко. То же самое касается и детей, которые к своим годам ещё не успели обзавестись грузом хронических болезней. А вот, НЕКОТОРЫМ старикам, с уже и так неподъемным грузом болячек, как раз и не хватает этой соломинки, чтоб упасть от совокупной тяжести всех своих болезней.По-этому, ваш пример неприемлимый. Даже, для категории 80+, смертность от коронавируса далека от 100%. Причём, чем МЕНЕЕ благополучная страна, тем смертность от коронавируса для категории 80+ ниже. Если в Италии, их система здравоохранения, чуть ли не с того света достаёт стариков, то, понятное дело, что любой слабенький вирус, от которого ещё нет лекарств, может всё-таки добить. То в Украине, если дожил до 80 лет, при полном отсутствии доступной системы здравоохранения, с таким здоровьем, никакой коронавирус не страшен.Вот и вся разница. Коронавирус убивает только тех, кому не хватает последней соломинки. А сбить на машине можно и более-менее здорового человека, даже, если ему хоть 100 лет (мало ли, гены хорошие, здоровый образ жизни). Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 11 вер, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз. safonovstanislav Повідомлень: 2885 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:49 Киев ничто Фастов все...

[07:30 10 сентября 2020 года ]



Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу. С другой — именно самые большие города превратились в эпицентры заражения, а значит, многие их жители задумываются об опасности, обусловленные проживанием в них. Об этом идет речь в статье профессора истории и международных отношений Принстонского университета Гарольда Джеймса, опубликованной IPG.



“Covid-19 убил мегаполисы? Нет сомнений, что пандемия меняет ход глобализации, превратив центры мировой экономики (такой, какой она была до 2020 года) в эпицентры заражения и ставя их будущее под вопрос. Но одновременно этот кризис подчеркнул слабости мегаполисов и ускорил уже начавшиеся ранее процессы”, — сказано в материале.



К началу века города, подобные Лондону, Нью-Йорку и Гонконгу, превратились в центральные узлы в глобальной системе потоков денег, людей и идей. В них аккумулировались предприниматели и инноваторы. Однако мегаполисам нужен широкий спектр и других работников, имеющих различные навыки. И поэтому в них также стекались иммигранты, ищущие удачи или просто новых возможностей для своих детей.



“Все это неизбежно создало новую напряженность в отношениях с окружающими территориями. Люди в пригородах или сельских районах стали воспринимать городскую жизнь как нечто недостижимое или нежелательное”, — говорится в статье.



Указывается, что вместе с Covid-19 пришел страх заразиться, и “начался массовый исход богачей”. Локальная экономика в зажиточных районах рухнула. Пандемия создала новую форму социальной поляризации, поскольку работники сферы услуг (здравоохранение, общественный транспорт, розничная торговля) были вынуждены либо подвергнуть себя риску заражения, либо пожертвовать своими доходами.



Напротив, работники из сферы знаний просто начали работать удаленно и заказывать товары и услуги на дом; они не потеряли ничего, кроме возможности физического общения.



“В последнее время вирус стал стимулировать поиски альтернативы дорогим (в допандемическую эпоху) мегаполисам. Технологии делают удаленную занятость весьма простой и привлекательной для работников из сферы знаний, устраняя неприятные поездки на работу и расходы на городскую жизнь. Почему бы не работать и жить там, где человеку хочется?” — сказано в колонке.



Так, исторической параллелью сегодняшнему упадку мегаполисов является Венеция. Задолго до нынешнего кризиса этот город давно стал олицетворением универсальной проблемы. Достигнув максимального расцвета в конце XVI века, он стал жертвой затяжного спада, вызванного изменением маршрутов торговых путей, возникновением новой конкуренции со стороны более бедных, но более динамичных городов, а также близостью к источникам болезней.



Впрочем, Венеция может также послужить моделью для мегаполиса в эпоху после Covid. Производство ключевых венецианских товаров переместилось в глубинку, в небольшие города, например, в Тревизо и Виченцу, что вынудило Венецианскую республику выстраивать новые политические отношения с окрестными территориями.



“А в наши дни уже начавшиеся ранее политические конфликты помешали единому ответу на пандемию. Сама природа глобальных городов такова, что они особенно уязвимы перед вирусом, но, когда тот ударил, лидеры городов и национальные власти стали сваливать вину друг на друга. Мэр Лондона Садик Хан регулярно критикует премьер-министра Британии Бориса Джонсона за его непоследовательную стратегию в отношении карантина. Мэр Нью-Йорка развязал трехстороннюю борьбу с губернатором штата Нью-Йорк и с Трампом, который сам использует кризис в американских городах для отвлечения внимание от собственных ошибок в управлении. В случае с Гонконгом вирус обеспечил Китаю прикрытие для установления власти над этой территорией с помощью нового, крайне широкого закона о безопасности”, — говорится в статье.



Авторы приходят к выводу, что без компетентного управления мегаполисы обречены разделить судьбу великих городов прошлого.

http://www.ukrrudprom.ua/news/Pandemiya ... lisov.html Пандемия приведет к краху крупнейших мировых мегаполисов[07:30 10 сентября 2020 года ]Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу. С другой — именно самые большие города превратились в эпицентры заражения, а значит, многие их жители задумываются об опасности, обусловленные проживанием в них. Об этом идет речь в статье профессора истории и международных отношений Принстонского университета Гарольда Джеймса, опубликованной IPG.“Covid-19 убил мегаполисы? Нет сомнений, что пандемия меняет ход глобализации, превратив центры мировой экономики (такой, какой она была до 2020 года) в эпицентры заражения и ставя их будущее под вопрос. Но одновременно этот кризис подчеркнул слабости мегаполисов и ускорил уже начавшиеся ранее процессы”, — сказано в материале.К началу века города, подобные Лондону, Нью-Йорку и Гонконгу, превратились в центральные узлы в глобальной системе потоков денег, людей и идей. В них аккумулировались предприниматели и инноваторы. Однако мегаполисам нужен широкий спектр и других работников, имеющих различные навыки. И поэтому в них также стекались иммигранты, ищущие удачи или просто новых возможностей для своих детей.“Все это неизбежно создало новую напряженность в отношениях с окружающими территориями. Люди в пригородах или сельских районах стали воспринимать городскую жизнь как нечто недостижимое или нежелательное”, — говорится в статье.Указывается, что вместе с Covid-19 пришел страх заразиться, и “начался массовый исход богачей”. Локальная экономика в зажиточных районах рухнула. Пандемия создала новую форму социальной поляризации, поскольку работники сферы услуг (здравоохранение, общественный транспорт, розничная торговля) были вынуждены либо подвергнуть себя риску заражения, либо пожертвовать своими доходами.Напротив, работники из сферы знаний просто начали работать удаленно и заказывать товары и услуги на дом; они не потеряли ничего, кроме возможности физического общения.“В последнее время вирус стал стимулировать поиски альтернативы дорогим (в допандемическую эпоху) мегаполисам. Технологии делают удаленную занятость весьма простой и привлекательной для работников из сферы знаний, устраняя неприятные поездки на работу и расходы на городскую жизнь. Почему бы не работать и жить там, где человеку хочется?” — сказано в колонке.Так, исторической параллелью сегодняшнему упадку мегаполисов является Венеция. Задолго до нынешнего кризиса этот город давно стал олицетворением универсальной проблемы. Достигнув максимального расцвета в конце XVI века, он стал жертвой затяжного спада, вызванного изменением маршрутов торговых путей, возникновением новой конкуренции со стороны более бедных, но более динамичных городов, а также близостью к источникам болезней.Впрочем, Венеция может также послужить моделью для мегаполиса в эпоху после Covid. Производство ключевых венецианских товаров переместилось в глубинку, в небольшие города, например, в Тревизо и Виченцу, что вынудило Венецианскую республику выстраивать новые политические отношения с окрестными территориями.“А в наши дни уже начавшиеся ранее политические конфликты помешали единому ответу на пандемию. Сама природа глобальных городов такова, что они особенно уязвимы перед вирусом, но, когда тот ударил, лидеры городов и национальные власти стали сваливать вину друг на друга. Мэр Лондона Садик Хан регулярно критикует премьер-министра Британии Бориса Джонсона за его непоследовательную стратегию в отношении карантина. Мэр Нью-Йорка развязал трехстороннюю борьбу с губернатором штата Нью-Йорк и с Трампом, который сам использует кризис в американских городах для отвлечения внимание от собственных ошибок в управлении. В случае с Гонконгом вирус обеспечил Китаю прикрытие для установления власти над этой территорией с помощью нового, крайне широкого закона о безопасности”, — говорится в статье.Авторы приходят к выводу, что без компетентного управления мегаполисы обречены разделить судьбу великих городов прошлого. vladislavlvov

Повідомлень: 2361 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:56 Интересные изменения. Больницы постепенно загружаются.

На последней видеоконференции ведущая инфекционистка порекомендовала не держать ковидных больных в больнице до отрицательного ПЦР.

Рекомендовано по улучшению состояния до определенных параметров выписывать больных на дом пораньше, чтобы долечивались уже там. Все для того, чтобы быстрее освобождать коечный фонд больниц для новых пациентов с Ковидом. antey1969 1

Повідомлень: 9868 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1152 раз. Подякували: 2679 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1775177617771778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29