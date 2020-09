Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:25

adeges написав: 2184 новых случаев и 40 смертей. уверенно идем на 3000 к 1 сентября и 50+ смертей к 10 сентября.



главное не забыть открыть школы и вузы и не закрыть рестораны и бары!



ошибка вышла. На 3000 вышли к 10 сентября, а вот к 50 смертям к первому. Но от перестановки компонент мало что меняется. Все та же грусть - тоска. ошибка вышла. На 3000 вышли к 10 сентября, а вот к 50 смертям к первому. Но от перестановки компонент мало что меняется. Все та же грусть - тоска.

