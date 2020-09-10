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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1776177717781779

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:24

  st512 написав:
  change_pm написав:Горє воно огнем, хай чадо сидить дома і вчиться онлайн

Ваша трактовка не раскрывает смысл, ну сидит, ну учится онлайн, кто-то будет учиться хуже, кто-то даже лучше... Как то маловато для глобального заговора, не находите?

Це перший крок. Другий крок - звільнення 99% вчителів і уроки по запису.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:25

  adeges написав:2184 новых случаев и 40 смертей. уверенно идем на 3000 к 1 сентября и 50+ смертей к 10 сентября.

главное не забыть открыть школы и вузы и не закрыть рестораны и бары!


ошибка вышла. На 3000 вышли к 10 сентября, а вот к 50 смертям к первому. Но от перестановки компонент мало что меняется. Все та же грусть - тоска.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:37

  Hotab написав:
  safonovstanislav написав:А сбить на машине можно и более-менее здорового человека, даже, если ему хоть 100 лет (мало ли, гены хорошие, здоровый образ жизни).

Не виляйте. Сбить машиной старика с букетом болезней , уточняю, если вам так хочется. Жду ответ.

Это однозначно лучше, чем сбить ребёнка без букета болезней, но, однозначно хуже, чем вообще никого не сбить
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

перечитал последних 10 страниц не нашел ничего о ковид и закрыл тему
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:39

  yama написав:перечитал последних 10 страниц не нашел ничего о ковид и закрыл тему


да ковида не существует, вообще не понятно, чего тему открыли то.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:11

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:
  safonovstanislav написав:А сбить на машине можно и более-менее здорового человека, даже, если ему хоть 100 лет (мало ли, гены хорошие, здоровый образ жизни).

Не виляйте. Сбить машиной старика с букетом болезней , уточняю, если вам так хочется. Жду ответ.

Это однозначно лучше, чем сбить ребёнка без букета болезней, но, однозначно хуже, чем вообще никого не сбить

Вы снова виляете. Выбор не стоял, кого сбивать, старого или малого. Вопрос был поставлен так: сбивать старого и больного хорошо или плохо? Вы говорите, что ниче страшного, не сейчас, так через 5 лет он бы умер (при этом почему это вдруг вы ему отвели 5, а не 15 - вообще не ясно) .
Так судья принял бы внимание ваши рассказы о том, что ему там недолго то и оставалось? Или аргумент "ну не ребенка же! Чего вы тут на меня возбудились (дело) , расходимся!"
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Вот и решили "сбросить балласт", и притормозить "безудержный рост".

Врятли, пока даже на гору трупов не тянет, куда уж там балласт сбрасывать. Мне кажется, для этой цели могли-бы придумать что-то посерьезнее, а то он даже в хате не все заболевают.

  change_pm написав:Це перший крок. Другий крок - звільнення 99% вчителів і уроки по запису.

Проще было не начинать учебный год, да и опять же, не совсем понятен смысл, что потом делать с детьми без учителей, с безработными учителями, родителями... И ведь это не только в Украине, это ж в масштабах всей планеты.
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