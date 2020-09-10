Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:11

safonovstanislav написав: Hotab написав: safonovstanislav написав: А сбить на машине можно и более-менее здорового человека, даже, если ему хоть 100 лет (мало ли, гены хорошие, здоровый образ жизни). А сбить на машине можно и более-менее здорового человека, даже, если ему хоть 100 лет (мало ли, гены хорошие, здоровый образ жизни).

Не виляйте. Сбить машиной старика с букетом болезней , уточняю, если вам так хочется. Жду ответ. Не виляйте. Сбить машиной старика с букетом болезней , уточняю, если вам так хочется. Жду ответ.

Это однозначно лучше, чем сбить ребёнка без букета болезней, но, однозначно хуже, чем вообще никого не сбить Это однозначно лучше, чем сбить ребёнка без букета болезней, но, однозначно хуже, чем вообще никого не сбить

Вы снова виляете. Выбор не стоял, кого сбивать, старого или малого. Вопрос был поставлен так: сбивать старого и больного хорошо или плохо? Вы говорите, что ниче страшного, не сейчас, так через 5 лет он бы умер (при этом почему это вдруг вы ему отвели 5, а не 15 - вообще не ясно) .Так судья принял бы внимание ваши рассказы о том, что ему там недолго то и оставалось? Или аргумент "ну не ребенка же! Чего вы тут на меня возбудились (дело) , расходимся!"