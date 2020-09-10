Це перший крок. Другий крок - звільнення 99% вчителів і уроки по запису.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:24
Це перший крок. Другий крок - звільнення 99% вчителів і уроки по запису.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:25
ошибка вышла. На 3000 вышли к 10 сентября, а вот к 50 смертям к первому. Но от перестановки компонент мало что меняется. Все та же грусть - тоска.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:37
Это однозначно лучше, чем сбить ребёнка без букета болезней, но, однозначно хуже, чем вообще никого не сбить
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
перечитал последних 10 страниц не нашел ничего о ковид и закрыл тему
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:39
да ковида не существует, вообще не понятно, чего тему открыли то.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:11
Вы снова виляете. Выбор не стоял, кого сбивать, старого или малого. Вопрос был поставлен так: сбивать старого и больного хорошо или плохо? Вы говорите, что ниче страшного, не сейчас, так через 5 лет он бы умер (при этом почему это вдруг вы ему отвели 5, а не 15 - вообще не ясно) .
Так судья принял бы внимание ваши рассказы о том, что ему там недолго то и оставалось? Или аргумент "ну не ребенка же! Чего вы тут на меня возбудились (дело) , расходимся!"
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Врятли, пока даже на гору трупов не тянет, куда уж там балласт сбрасывать. Мне кажется, для этой цели могли-бы придумать что-то посерьезнее, а то он даже в хате не все заболевают.
Проще было не начинать учебный год, да и опять же, не совсем понятен смысл, что потом делать с детьми без учителей, с безработными учителями, родителями... И ведь это не только в Украине, это ж в масштабах всей планеты.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:43
lapay, прочитав цей Ваш допис. Відтак, оглянув свій військовий квиток разом із мобілізаційним розпорядженням, яке особисто отримав в березні 2014 року у військкоматі. У випадку загальної мобілізації повинен прибути, не чекаючи повістки, за однією з двох адрес.
Однак, оскільки Ви дійшли цикавого висновку щодо рептілоїдів, то хочу звернути Вашу увагу на колишнього суддю касаційного суду України, який народився, до речі, у Волинській області:
Зрозуміло, хто є хто, в тому числі, у 2014 році!
Нарешті, уявіть собі випадок, коли в час "Ч" опоненти з цієї гілки зустрінуться в одній військовій частині Самовідводів і відводів за змістом Дисциплінарного статуту ЗСУ немає
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