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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1777177817791780

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:37

  st512 написав:Врятли, пока даже на гору трупов не тянет, куда уж там балласт сбрасывать. Мне кажется, для этой цели могли-бы придумать что-то посерьезнее, а то он даже в хате не все заболевают.

Ограничить рост потребления - сойдёт.
Я ж говорю, могли и 3 мировую запилить, но видимо решили что короны с локдауном хватит.
Помните видосики, где всякие дикие кабаны и олени возвращаются в города?
Видимо локдауна достаточно, чтобы в какой-то мере запустить восстановление природных ресурсов, и замедлить их текущее потребление
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.
Zebra
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