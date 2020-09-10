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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:37
st512 написав:
Врятли, пока даже на гору трупов не тянет, куда уж там балласт сбрасывать. Мне кажется, для этой цели могли-бы придумать что-то посерьезнее, а то он даже в хате не все заболевают.
Ограничить рост потребления - сойдёт.
Я ж говорю, могли и 3 мировую запилить, но видимо решили что короны с локдауном хватит.
Помните видосики, где всякие дикие кабаны и олени возвращаются в города?
Видимо локдауна достаточно, чтобы в какой-то мере запустить восстановление природных ресурсов, и замедлить их текущее потребление
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:09
Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.
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