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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:37
st512 написав:
Врятли, пока даже на гору трупов не тянет, куда уж там балласт сбрасывать. Мне кажется, для этой цели могли-бы придумать что-то посерьезнее, а то он даже в хате не все заболевают.
Ограничить рост потребления - сойдёт.
Я ж говорю, могли и 3 мировую запилить, но видимо решили что короны с локдауном хватит.
Помните видосики, где всякие дикие кабаны и олени возвращаются в города?
Видимо локдауна достаточно, чтобы в какой-то мере запустить восстановление природных ресурсов, и замедлить их текущее потребление
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:09
Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.
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Zebra
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:35
Zebra написав:
Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.
"Шо, опять?" (с)
Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?..
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juristkostya
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:39
juristkostya написав: Zebra написав:
Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.
"Шо, опять?" (с)
Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?..
Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Так что все путем, не переживайте. Не будет никакой вспышки. Через 2 месяца будет 10000 в день совершенно без повода.
Хотя нет, 10000 не будет - у нас столько тестов нет, чтобы определить 10000 первичных случаев в день. Так что застынем по офстатистике на 5-6 тысячах.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:44
adeges написав: juristkostya написав: Zebra написав:
Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.
"Шо, опять?" (с)
Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?..
Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Так что все путем, не переживайте. Не будет никакой вспышки. Через 2 месяца будет 10000 в день совершенно без повода.
Хотя нет, 10000 не будет - у нас столько тестов нет, чтобы определить 10000 первичных случаев в день. Так что застынем по офстатистике на 5-6 тысячах.
Будемо по помершим разувати скільки захворіло...
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:55
stm написав: Lion+ написав:
Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.
Тем более зная наши власти.
Как раз наши власти послушны ЕС и МВФ. А вот с удивлением узнала что в РФ ввели налог с депозитов свыше 1млн. и налоговая сама найдет всё ваши вклады, т.е. банковская тайна там уже всё, да и чипирование возможно что бы "специально обученные бандеровцы" права не начали качать. Кстати ни одного поста о несправедливости и нарушений конституции тамтешними властями я не слышала, а Вы?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:10
freeze написав: Lion+ написав:
Так люди неделями ходят и дышат ими.
Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.
При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет.
Если касательно коронавируса, то сколько месяцев вы бы не ходили в одной и той же маске, вероятность заражения именно ковидом будет только уменьшаться, поскольку вирус не размножается на маске, а наоборот относительно быстро погибает во внешней среде.
Скорее может вырасти вероятность заболеть каким-то грибковым заболеванием, если маска покроется какой-то плесенью.
Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими.
Навпаки, вони таким чином треновані
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:59
adeges написав:
Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших.
совершенно верно, идёт стандартный эпидемический процесс, корреляции с отдельными датами, в которые происходит массовое скопление народу, не наблюдается. Та же не будет и явной связи с 1 сентября.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:01
juristkostya написав: Zebra написав:
Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.
"Шо, опять?" (с)
Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?..
Вы просто не знакомы с ситуацией, уже в ближайшие дни в школах будет повальная эпидемия. Сейчас только начинают проявляться симптомы, у моей жены в том числе, подозрение на корону, завтра наверно будем обращаться к семейному врачу если не попустит - не чувствует ни запаха, ни вкуса, ломит тело. Несколько учителей с температурой под 40 градусов сегодня переписываются в учительской закрытой группе вайбера. Директриса сказала, чтоб брали на свой счет и не появлялись в школе, иначе школу закроют на карантин и лучше от этого никому не будет. Ситуация становится предельно ясной.
Одно дело на открытом воздуже мероприятия, а другое, когда толпа народу находится в помещении с утра до вечера.
Короче схема проста - безсимптомные будут работать дальше, а с симптомами - на свой счет, чтоб не фиксировался рост количества больничных.
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