Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1777177817791780 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 257 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 257 Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:37 st512 написав: Врятли, пока даже на гору трупов не тянет, куда уж там балласт сбрасывать. Мне кажется, для этой цели могли-бы придумать что-то посерьезнее, а то он даже в хате не все заболевают. Врятли, пока даже на гору трупов не тянет, куда уж там балласт сбрасывать. Мне кажется, для этой цели могли-бы придумать что-то посерьезнее, а то он даже в хате не все заболевают.

Ограничить рост потребления - сойдёт.

Я ж говорю, могли и 3 мировую запилить, но видимо решили что короны с локдауном хватит.

Помните видосики, где всякие дикие кабаны и олени возвращаются в города?

Видимо локдауна достаточно, чтобы в какой-то мере запустить восстановление природных ресурсов, и замедлить их текущее потребление Ограничить рост потребления - сойдёт.Я ж говорю, могли и 3 мировую запилить, но видимо решили что короны с локдауном хватит.Помните видосики, где всякие дикие кабаны и олени возвращаются в города?Видимо локдауна достаточно, чтобы в какой-то мере запустить восстановление природных ресурсов, и замедлить их текущее потребление Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12570 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7132 раз. Подякували: 3320 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода. Zebra

Повідомлень: 8832 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1009 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:35 Zebra написав: Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода. Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.

"Шо, опять?" (с)

Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?.. "Шо, опять?" (с)Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?.. juristkostya Повідомлень: 3294 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:39 juristkostya написав: Zebra написав: Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода. Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.

"Шо, опять?" (с)

Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?.. "Шо, опять?" (с)Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?..



Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Так что все путем, не переживайте. Не будет никакой вспышки. Через 2 месяца будет 10000 в день совершенно без повода.



Хотя нет, 10000 не будет - у нас столько тестов нет, чтобы определить 10000 первичных случаев в день. Так что застынем по офстатистике на 5-6 тысячах. Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Так что все путем, не переживайте. Не будет никакой вспышки. Через 2 месяца будет 10000 в день совершенно без повода.Хотя нет, 10000 не будет - у нас столько тестов нет, чтобы определить 10000 первичных случаев в день. Так что застынем по офстатистике на 5-6 тысячах. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3405 З нами з: 14.03.06 Подякував: 217 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:44 adeges написав: juristkostya написав: Zebra написав: Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода. Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.

"Шо, опять?" (с)

Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?.. "Шо, опять?" (с)Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?..



Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Так что все путем, не переживайте. Не будет никакой вспышки. Через 2 месяца будет 10000 в день совершенно без повода.



Хотя нет, 10000 не будет - у нас столько тестов нет, чтобы определить 10000 первичных случаев в день. Так что застынем по офстатистике на 5-6 тысячах. Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Так что все путем, не переживайте. Не будет никакой вспышки. Через 2 месяца будет 10000 в день совершенно без повода.Хотя нет, 10000 не будет - у нас столько тестов нет, чтобы определить 10000 первичных случаев в день.

Будемо по помершим разувати скільки захворіло... Будемо по помершим разувати скільки захворіло... change_pm Повідомлень: 2138 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:55 stm написав: Lion+ написав:

Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.

Тем более зная наши власти. Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.Тем более зная наши власти.

Как раз наши власти послушны ЕС и МВФ. А вот с удивлением узнала что в РФ ввели налог с депозитов свыше 1млн. и налоговая сама найдет всё ваши вклады, т.е. банковская тайна там уже всё, да и чипирование возможно что бы "специально обученные бандеровцы" права не начали качать. Кстати ни одного поста о несправедливости и нарушений конституции тамтешними властями я не слышала, а Вы? Как раз наши власти послушны ЕС и МВФ. А вот с удивлением узнала что в РФ ввели налог с депозитов свыше 1млн. и налоговая сама найдет всё ваши вклады, т.е. банковская тайна там уже всё, да и чипирование возможно что бы "специально обученные бандеровцы" права не начали качать. Кстати ни одного поста о несправедливости и нарушений конституции тамтешними властями я не слышала, а Вы?

В нас податок починаючи з депо в 5 копійок В нас податок починаючи з депо в 5 копійок https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21452 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:10 freeze написав: Lion+ написав: Так люди неделями ходят и дышат ими.

Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.

При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет. Так люди неделями ходят и дышат ими.Маски обрабатывают или меняют далеко не все, мягко говоря.При этом ПДК их растет и вероятность заражения растет.



Если касательно коронавируса, то сколько месяцев вы бы не ходили в одной и той же маске, вероятность заражения именно ковидом будет только уменьшаться, поскольку вирус не размножается на маске, а наоборот относительно быстро погибает во внешней среде.

Скорее может вырасти вероятность заболеть каким-то грибковым заболеванием, если маска покроется какой-то плесенью.

Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими. Если касательно коронавируса, то сколько месяцев вы бы не ходили в одной и той же маске, вероятность заражения именно ковидом будет только уменьшаться, поскольку вирус не размножается на маске, а наоборот относительно быстро погибает во внешней среде.Скорее может вырасти вероятность заболеть каким-то грибковым заболеванием, если маска покроется какой-то плесенью.Но вообще великие психологи всегда нас учили везде искать полезное. Так и в случае с многонедельным ношением грязной маски включается положительный естественный отбор - неумные люди совершенно добровольно ускоряют свой переход из этого светлого царства жизни в царство, где нет интернета. Всё-таки люди неделями не меняющие носки, трусы, маски, дважды использующие один и тот же презерватив, перебегающие дорогу в неположенном месте или на красный свет, имеют меньше шансов победить в конкурентной борьбе с другими.

Навпаки, вони таким чином треновані Навпаки, вони таким чином треновані https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21452 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:59 adeges написав:

Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших.

совершенно верно, идёт стандартный эпидемический процесс, корреляции с отдельными датами, в которые происходит массовое скопление народу, не наблюдается. Та же не будет и явной связи с 1 сентября. совершенно верно, идёт стандартный эпидемический процесс, корреляции с отдельными датами, в которые происходит массовое скопление народу, не наблюдается. Та же не будет и явной связи с 1 сентября. juristkostya Повідомлень: 3294 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:01 juristkostya написав: Zebra написав: Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода. Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.

"Шо, опять?" (с)

Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?.. "Шо, опять?" (с)Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?..

Вы просто не знакомы с ситуацией, уже в ближайшие дни в школах будет повальная эпидемия. Сейчас только начинают проявляться симптомы, у моей жены в том числе, подозрение на корону, завтра наверно будем обращаться к семейному врачу если не попустит - не чувствует ни запаха, ни вкуса, ломит тело. Несколько учителей с температурой под 40 градусов сегодня переписываются в учительской закрытой группе вайбера. Директриса сказала, чтоб брали на свой счет и не появлялись в школе, иначе школу закроют на карантин и лучше от этого никому не будет. Ситуация становится предельно ясной.



Одно дело на открытом воздуже мероприятия, а другое, когда толпа народу находится в помещении с утра до вечера.



Короче схема проста - безсимптомные будут работать дальше, а с симптомами - на свой счет, чтоб не фиксировался рост количества больничных. Вы просто не знакомы с ситуацией, уже в ближайшие дни в школах будет повальная эпидемия. Сейчас только начинают проявляться симптомы, у моей жены в том числе, подозрение на корону, завтра наверно будем обращаться к семейному врачу если не попустит - не чувствует ни запаха, ни вкуса, ломит тело. Несколько учителей с температурой под 40 градусов сегодня переписываются в учительской закрытой группе вайбера. Директриса сказала, чтоб брали на свой счет и не появлялись в школе, иначе школу закроют на карантин и лучше от этого никому не будет. Ситуация становится предельно ясной.Одно дело на открытом воздуже мероприятия, а другое, когда толпа народу находится в помещении с утра до вечера.Короче схема проста - безсимптомные будут работать дальше, а с симптомами - на свой счет, чтоб не фиксировался рост количества больничных. Zebra

Повідомлень: 8832 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1009 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1777177817791780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7225 1646115

ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29