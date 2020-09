Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:39

juristkostya написав: Zebra написав: Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода. Пошли дети в школу и через 2-3 недели будет вспышка после инкубационного периода.

"Шо, опять?" (с)

Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?.. "Шо, опять?" (с)Ждали уже с теми самыми аргументами: Пасха, 1 мая, 9 мая, потом снятие карантина, потом на День конституции народ повалил на моря.... что я забыл?..



Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Так что все путем, не переживайте. Не будет никакой вспышки. Через 2 месяца будет 10000 в день совершенно без повода.



Хотя нет, 10000 не будет - у нас столько тестов нет, чтобы определить 10000 первичных случаев в день. Так что застынем по офстатистике на 5-6 тысячах. Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших. Так что все путем, не переживайте. Не будет никакой вспышки. Через 2 месяца будет 10000 в день совершенно без повода.Хотя нет, 10000 не будет - у нас столько тестов нет, чтобы определить 10000 первичных случаев в день. Так что застынем по офстатистике на 5-6 тысячах.

