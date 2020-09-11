Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:21

Zebra написав: А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке? А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?

в супермаркетах всё намного хуже:- людей самых разных больше, в том числе, много стариков,- эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города.В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком- в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут.- маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.