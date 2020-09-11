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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17791780178117821783>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 258
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:11

  juristkostya написав:
  Zebra написав:Одно дело на открытом воздуже мероприятия, а другое, когда толпа народу находится в помещении с утра до вечера.


в чём здесь принципиальная разница между школой и супермаркетом, офисом-опенспейс, трамваем, ЦНАПом? Только в том, у именно у вашей жены появились симптомы, судя по всему....

А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

До закрытия школ считанные дни.ИМХО
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 11 вер, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:15

  Zebra написав:
  juristkostya написав:в чём здесь принципиальная разница между школой и супермаркетом, офисом-опенспейс, трамваем, ЦНАПом? Только в том, у именно у вашей жены появились симптомы, судя по всему....

А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?


во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:16

  moldashavanin написав:
  Zebra написав:
  juristkostya написав:в чём здесь принципиальная разница между школой и супермаркетом, офисом-опенспейс, трамваем, ЦНАПом? Только в том, у именно у вашей жены появились симптомы, судя по всему....

А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?


во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?

А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.
Сам играю на детской площадке со своим сыном, максимум контактов 2-3 детей за день. Такого треша, когда толпа детворы бесятся на переменках в школах на детских площадках нету.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:19

  Zebra написав:
  moldashavanin написав:
во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?

А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.

не имеет значения - открытое помещение или закрытое . физический контакт есть кругом и очень интенсивный
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:21

  Zebra написав:А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?

в супермаркетах всё намного хуже:
- людей самых разных больше, в том числе, много стариков,
- эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города.
В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком
- в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут.
- маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:22

  moldashavanin написав:
  Zebra написав:
  moldashavanin написав:
во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?

А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.

не имеет значения - открытое помещение или закрытое . физический контакт есть кругом и очень интенсивный

Что есть физический контакт? Разве все кто контактируют эпизодически заражаются? Так бы уже давно человечество закончило свое существование.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Zebra написав:А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.
Сам играю на детской площадке со своим сыном, максимум контактов 2-3 детей за день. Такого треша, когда толпа детворы бесятся на переменках в школах на детских площадках нету.
облапал все качели и горки - тут же руки в рот - и так десять раз на дню.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:23

  moldashavanin написав:
  Zebra написав:
  moldashavanin написав:
во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?

А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.

не имеет значения - открытое помещение или закрытое . физический контакт есть кругом и очень интенсивный

Значит его не будет больше.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Zebra написав:Так бы уже давно человечество закончило свое существование.
воооот. Верно мыслите. А поскольку апокалипсис не случился до сих пор - не стоит ждать его и сейчас.
juristkostya
 
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