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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:11
juristkostya написав: Zebra написав:
Одно дело на открытом воздуже мероприятия, а другое, когда толпа народу находится в помещении с утра до вечера.
в чём здесь принципиальная разница между школой и супермаркетом, офисом-опенспейс, трамваем, ЦНАПом? Только в том, у именно у вашей жены появились симптомы, судя по всему....
А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:14
До закрытия школ считанные дни.ИМХО
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 11 вер, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:15
Zebra написав: juristkostya написав:
в чём здесь принципиальная разница между школой и супермаркетом, офисом-опенспейс, трамваем, ЦНАПом? Только в том, у именно у вашей жены появились симптомы, судя по всему....
А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?
во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?
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moldashavanin
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:16
moldashavanin написав: Zebra написав: juristkostya написав:
в чём здесь принципиальная разница между школой и супермаркетом, офисом-опенспейс, трамваем, ЦНАПом? Только в том, у именно у вашей жены появились симптомы, судя по всему....
А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?
во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?
А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.
Сам играю на детской площадке со своим сыном, максимум контактов 2-3 детей за день. Такого треша, когда толпа детворы бесятся на переменках в школах на детских площадках нету.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:19
Zebra написав: moldashavanin написав:
во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?
А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.
не имеет значения - открытое помещение или закрытое . физический контакт есть кругом и очень интенсивный
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:21
Zebra написав:
А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?
в супермаркетах всё намного хуже:
- людей самых разных больше, в том числе, много стариков,
- эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города.
В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком
- в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут.
- маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:22
moldashavanin написав: Zebra написав: moldashavanin написав:
во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?
А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.
не имеет значения - открытое помещение или закрытое . физический контакт есть кругом и очень интенсивный
Что есть физический контакт? Разве все кто контактируют эпизодически заражаются? Так бы уже давно человечество закончило свое существование.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:23
Zebra написав:
А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.
Сам играю на детской площадке со своим сыном, максимум контактов 2-3 детей за день. Такого треша, когда толпа детворы бесятся на переменках в школах на детских площадках нету.
облапал все качели и горки - тут же руки в рот - и так десять раз на дню.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:23
moldashavanin написав: Zebra написав: moldashavanin написав:
во дворе детская площадка , где 10-20 детей играются . чем это хуже за школу ?
А что детская площадка это закрытое помещение? Не знал, открыли Америку.
не имеет значения - открытое помещение или закрытое . физический контакт есть кругом и очень интенсивный
Значит его не будет больше.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:24
Zebra написав:
Так бы уже давно человечество закончило свое существование.
воооот. Верно мыслите. А поскольку апокалипсис не случился до сих пор - не стоит ждать его и сейчас.
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